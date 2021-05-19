Холостячка Огневич розкрила несподівану правду про себе: "рідні в шоці від мого характеру"

Нова "Холостячка" Злата Огневич чим ближче до зйомок проекту, тим більше інформації розкриває про себе і інтригує шанувальників. Так, співачка вже представляє в деталях своє весілля , і воно точно буде незвичайним. А поки до урочистостей ще далеко, артистка вирішила розкрити правду про себе.

Вона супроводила одкровення ефектним знімком. Злата позує в корсетному боді, світлих брюках, трендовому укороченому піджаку і капелюсі. На шиї - модний аксесуар, масивний золотий ланцюг.

Злата вважає, що людину дуже добре розкривають її пристрасті в їжі і тому вирішила розповісти про свої гастрономічні слабкості.

"Я обожнюю експериментувати, відкривати нові відчуття і страви. А ще - втрачаю свідомість від захвату побачивши смачну пасту. Це єдина страва, перед якою я не можу встояти, навіть під час дієти", - зізналася співачка.

Злата Огневич зробила особисті зізнання (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Також артистка обожнює вино, особливо з винограду, вирощеного на виноградниках Італії та Франції. Саме ці країни вона любить всією душею.



"Пристрасть до подорожей у мене - завдяки дитинству в Криму. Якщо ви байдужі до гір - ви байдужі до мене. Мрію піднятися на Казбек і побувати в базовому верхньому таборі Евересту. А ще - побачити священну Фудзіяму", - поділилася своїми грандіозними планами Злата.

Співачка обожнює свою родину і зізнається, що це її опора і сила. "Вони, звичайно, бувають в легкому шоці від мого графіка, характеру і цілей, але! Завжди приймають і підтримують. Мої улюблені і надійні, близькі Люди", - дуже тепло відгукнулася про рідних Огневич, а також запевнила, що її і шанувальників чекає незабутній рік.