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Холостячка Огневич розкрила несподівану правду про себе: "рідні в шоці від мого характеру"

Новость на русском →
Середа 19 травня 2021 12:12
Холостячка Огневич розкрила несподівану правду про себе: "рідні в шоці від мого характеру" Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Lite

Нова "Холостячка" Злата Огневич чим ближче до зйомок проекту, тим більше інформації розкриває про себе і інтригує шанувальників. Так, співачка вже представляє в деталях своє весілля, і воно точно буде незвичайним. А поки до урочистостей ще далеко, артистка вирішила розкрити правду про себе.

Знаменитість розповіла в Instagram про особисті уподобання, поділилася мріями і зізналася, чим злегка шокує свою сім'ю.

Вона супроводила одкровення ефектним знімком. Злата позує в корсетному боді, світлих брюках, трендовому укороченому піджаку і капелюсі. На шиї - модний аксесуар, масивний золотий ланцюг.

Злата вважає, що людину дуже добре розкривають її пристрасті в їжі і тому вирішила розповісти про свої гастрономічні слабкості.

"Я обожнюю експериментувати, відкривати нові відчуття і страви. А ще - втрачаю свідомість від захвату побачивши смачну пасту. Це єдина страва, перед якою я не можу встояти, навіть під час дієти", - зізналася співачка.

Холостячка Огневич розкрила несподівану правду про себе: &quot;рідні в шоці від мого характеру&quot;

Злата Огневич зробила особисті зізнання (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Також артистка обожнює вино, особливо з винограду, вирощеного на виноградниках Італії та Франції. Саме ці країни вона любить всією душею.

"Пристрасть до подорожей у мене - завдяки дитинству в Криму. Якщо ви байдужі до гір - ви байдужі до мене. Мрію піднятися на Казбек і побувати в базовому верхньому таборі Евересту. А ще - побачити священну Фудзіяму", - поділилася своїми грандіозними планами Злата.

Співачка обожнює свою родину і зізнається, що це її опора і сила. "Вони, звичайно, бувають в легкому шоці від мого графіка, характеру і цілей, але! Завжди приймають і підтримують. Мої улюблені і надійні, близькі Люди", - дуже тепло відгукнулася про рідних Огневич, а також запевнила, що її і шанувальників чекає незабутній рік.

Нагадаємо, що раніше екс-холостячка Ксенія Мішина дала слушні поради Златі Огевич.

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