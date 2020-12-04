Холостячка викинула з проекту одного з фаворитів: спалахнув скандал

На шоу "Холостячка" Ксенія Мішина в 7 ефірі вибирала серед чотирьох учасників: Олександра Еллерта, Євгенія Ковтуненка, Олексія Трегубенка та Андрія Рибака.

У цьому випуску учасники водили на побачення Ксенію, а потім показали їй своє житло. Проект покинув ресторатор Євген Ковтуненко, хоча його і називали фаворитом. Не обійшлося і без скандалу - зізнання Андрія Рибака в обіцянці іншій дівчині.

Як пройшов 7 ефір "Холостячки"

Зі сценаристом Олександром Еллертом Мішина вирушила на екстремальну поїздку на всюдиході-амфібії Sherp. Дівчину злегка захитало, тому їм довелося зробити зупинку. Вони розговорилися про кохання, і Олександр зізнався, що закоханий у Ксенію. Хоча їй і довелося витягати з нього цю інформацію.

Ресторатор Євген Ковтуненко привабив Ксенію своїм ставленням до будинку, який для нього фортеця. Він запросив її у свій ресторан. Але от політичні амбіції молодого чоловіка Мішину збентежили.

А от бізнесмен Олексій Трегубенко повів Ксенію на шопінг. Він сказав, що вона може вибрати найкрасивішу сукню. Але Мішина трохи ніяковіла таким подарункам. Ксенію підкорила така турбота і увага з боку молодого чоловіка.

Коли Ксенія прийшла в квартиру до Олексія, її підкорило ставлення до сім'ї та дому, бажання створити сім'ю з дітьми, собаками, спільним побутом, відпочинком

Мішина зізналася, що жодного разу під час церемонії троянд не думала про те, щоб відмовитися від нього. Тому що вважає його особливим. В кінці побачення вони поцілувалися.

Радіоведучий Андрій Рибак викликав у Мішиної багато сумнівів. Тому Холостячка вирішила випробувати тепловізор, щоб зрозуміти більше цього чоловіка. Вони сиділи один навпроти одного, поки їх тіла зчитували датчики спеціального приладу.

На зустріч Андрій повіз Ксенію на радіо - місце своєї роботи. Там вона стала учасницею його радіопрограми. Все закінчилося поцілунком, і Ксенії здалося, що вони з Андрієм цілуються дуже давно.

Скандальне зізнання в коханні

Коли вони з Андрієм приїхали додому, Андрій зважився на зізнання. Він розповів, що кохає Ксенію. Але до проекту дав обіцянку іншій дівчині піти до фіналу і бути з нею.

"Я закохався в тебе Ксенія Мішина. З усвідомленням того, що я відчуваю до тебе, прийшла складність. Перед проектом я давав обіцянку не закохатися в тебе ще одній людині, - сказав Андрій. - Є дівчина, у нас з нею немає стосунків. Перед проектом мені здавалося, що я напевно закоханий в неї. Коли я йшов сюди, говорив, що коли повернуся, ми з нею будемо разом".

Але в Андрія не вийде стримати обіцянки. Бо він полюбив Ксенію, але вважає себе в боргу перед дівчиною, якій дав слово.

Перед церемонією троянд Ксенія зустрілася з Андрієм, щоб озвучити йому результати експерименту з тепловізором. Вони показали, що хлопець небайдужий до Ксенії. Андрій повторив їй зізнання в коханні, але все ще сумнівається в тому слові, яке дав іншій дівчині.

Як пройшла церемонія троянд

Олексія Трегубенка Ксенія на церемонії посварила за те, що він, попри своє бажання жити з нею разом все ще сумнівається в почуттях. Але троянду йому вручила.

А ось Олександра Еллерта Ксенія дорікнула, що він не бачить майбутнього з нею. З усім тим, хлопець отримав ще один шанс.

Андрію Рибаку Ксенія розповіла, що побачення з ним було дуже важким. І вона дещо розчарована, адже у стосунків, що зародилися у брехні, мало шансів на майбутнє. Але Андрій отримав троянду.

А ось Євгену Ковтуненко Холостячка шансу не дала, позаяк у неї до нього дружні, а не романтичні почуття.

Холостячка з Ксенією Мішиною

Зазначимо, що відомий астролог Хаял Алекперов розповів, хто з учасників найбільше підходить Ксенії Мішиній.

Також в мережі розсекретили ймовірного переможця, який вже вкрав серце "Холостячки".