"Холостячка" Злата Огнєвіч без білизни обпекла чуттєвим фотосетом: "справжня мрія"
Злата Огнєвіч розбурхує шанувальників "новинами з полів" - вона поступово розкриває неболшіе секрет зі зйомок реаліті "Холостячка" на СТБ зі своєю участю. Так, вже відомі деякі подробиці про учасників, які прийшли битися за серце талановитої красуні. А поки вона інтригує і розбурхує шанувальників чуттєвими фотосетами, адже Злата вміє бути неординарною і чарівною в будь-якому образі.
У новому фотосеті, яким зірка поділилася в Instagram, вона постала в спокусливому луці.
На Златі - шовкове плаття на тонких бретелях, під якому не вгадується білизна. Вона накинула на плечі кашемірове елегантне пальто відтінку кемел. З прикрас - витончений звисаючий трендовий ланцюжок з невеликими намистинами-перлинами. Макіяж - максимально природний. Злата розташувалася на балконі з кованими переліами і видами на центр міста. Вона чуттєво і заклично позує перед фотографом.
Злата Огневич зачарувала чуттєвою сексуальністю (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
"Відчуваю подих осені", - підписала естетичні чуттєві кадри співачка.
Шанувальники Злати сприйняли її репліку як натяк на старт нового сезону шоу "Холостячка" за участю своєї улюблениці, який вони чекають з нетерпінням. На артистку обрушилося цунамі заслужених компліментів.
- Шикарно виглядаєте, стильна красуня. Богиня Злата
- Краса
- Яке шикарне плаття
- Ти справжня мрія
- Златочка, ти прекрасна
- Чудово виглядаєте. Класні фото
- Улюблена запальничка
- Дуже ніжна
Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч розкрила раніше невідомі факти про себе і відкрила завісу таємниці над знімальним процесом романтичного реаліті.