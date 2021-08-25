"Холостячка" Злата Огнєвіч без білизни обпекла чуттєвим фотосетом: "справжня мрія"

Злата Огнєвіч розбурхує шанувальників "новинами з полів" - вона поступово розкриває неболшіе секрет зі зйомок реаліті "Холостячка" на СТБ зі своєю участю. Так, вже відомі деякі подробиці про учасників, які прийшли битися за серце талановитої красуні. А поки вона інтригує і розбурхує шанувальників чуттєвими фотосетами, адже Злата вміє бути неординарною і чарівною в будь-якому образі.

У новому фотосеті, яким зірка поділилася в Instagram, вона постала в спокусливому луці.

На Златі - шовкове плаття на тонких бретелях, під якому не вгадується білизна. Вона накинула на плечі кашемірове елегантне пальто відтінку кемел. З прикрас - витончений звисаючий трендовий ланцюжок з невеликими намистинами-перлинами. Макіяж - максимально природний. Злата розташувалася на балконі з кованими переліами і видами на центр міста. Вона чуттєво і заклично позує перед фотографом. Злата Огневич зачарувала чуттєвою сексуальністю (фото: instagram.com/zlata.ognevich) "Відчуваю подих осені", - підписала естетичні чуттєві кадри співачка. Шанувальники Злати сприйняли її репліку як натяк на старт нового сезону шоу "Холостячка" за участю своєї улюблениці, який вони чекають з нетерпінням. На артистку обрушилося цунамі заслужених компліментів. Шикарно виглядаєте, стильна красуня. Богиня Злата

Краса

Яке шикарне плаття

Ти справжня мрія

Златочка, ти прекрасна

Чудово виглядаєте. Класні фото

Улюблена запальничка

Дуже ніжна