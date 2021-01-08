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"Холостячку" Мішину і Еллерта звинуватили в плагіаті: це негарно

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 10:56
"Холостячку" Мішину і Еллерта звинуватили в плагіаті: це негарно Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: stb.ua)
Автор: Людмила Жукова

Українську актрису Ксенію Мішину та переможця шоу "Холостячка" Олександра Еллерта звинуватили в тому, що вони повністю повторили фотосесію "холостяка" Микити Добриніна і його обраниці Дар'ї Квіткової.

Фотограф Ігор Новіков, який займався зйомкою пари Даші Квіткової і Микити Добриніна, розповів, хто був автором першої ідеї зйомок, а хто вже потім підглянув сценарій. Про це пише Viva.

"Хотілося б прокоментувати цю ситуацію і внести ясність для багатьох шанувальників і глядачів. @antonovakseniya є першорядним автором ідеї, якій не просто надихнувся фотограф, що зняв Ксенію та Олександра, а бездумно скопіювали до останнього кадру. @antonovakseniya вже зверталася до цього фотографу з проханням вказати першоджерело його копії, він їй відмовив у цьому. Що, на мій погляд, негарно", - розповів фотограф Ігор Новіков.

Він розповів, що коли знімали пару Добриніна і Квіткову, - то надихалися фільмами про Гаррі Потттера і свічками.

&quot;Холостячку&quot; Мішину і Еллерта звинуватили в плагіаті: це негарноОсь так виглядала зйомка Добриніна і Квіткової (фото: viva.ua)

&quot;Холостячку&quot; Мішину і Еллерта звинуватили в плагіаті: це негарно

фото Зліва Добриніна і Квіткової, праворуч - Мішиної та Еллерта (фото:viva.ua)

У коментарях під вихідною фотосесією (Добриніна і Квіткової) передплатники повідомили фотографу про плагіат. Дівчина не стала мовчати і написала фотографу Ксенії Мішиної. На прохання згадати, що ідея належить не йому, чоловік відмовив.

Як ми раніше писали, розкрилися таємниці шоу "Холостячка". Про них розповів колишній учасник телевізійного шоу.

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