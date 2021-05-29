"Холостяк 11" і його кохана віддалися відвертій пристрасті в публічному місці: є тільки ми

"Холостяк 11" Михайло Заливако та його обраниця Ганна Богдан розсекретили головну інтригу - пара зізналася, що вони залишилися разом, крім того, невідкладно з'їхалися. Тепер закохані можуть більше не ховатися і сміливо ділитися спільними фото в соцмережах і відкрито демонструвати свої почуття. Анна і Михайло негайно скористалися цією можливістю.

Так, на їх сторінках в Instagram пара опублікувала гарячі кадри.

Михайло показав пристрасний поцілунок з коханою. Судячи з геотегу, знімок був зроблений в Туреччині, куди пара примудрилася інкогніто злітати, поки проект транслювали по ТБ.

Анна сидить на колінах у Михайло і пристрасно цілує його, а екс-холостяк притискає кохану міцніше, не соромлячись проявляти пристрасть. На Ганні - плаття-міні в морському стилі і стильна джинсова баска, на ногах – трендові в'єтнамки на підборах.

"Я тебе люблю", - зізнався під фото Михайло в почуттях обраниці.

Михайло і Анна не приховують пристрасть (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Анна вирішила показати затишні домашні кадри з коханим. Пара робить кумедні селфі біля дзеркала. Обидва одягнені в зручний спортивний одяг.

"Тепер є тільки ми", - написала під кадрами Богдан.

Михайло Заливако та Анна Богдан почали жити разом після закінчення проекту (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Звичайно ж, знімки щасливої пари викликали ажіотаж в мережі. Шанувальники і критики залишали свою думку в коментарях. Багато з фоловерів Михайла і Анни були в захваті від їх проявів почуттів, а деякі навіть заговорили про весільні фото. "Буде відео", - запевнив Михайло. "Не вірю!"- засумнівався хтось із користувачів мережі в почуттях пари. "Сам не вірю", - відповів з гумором Михайло.