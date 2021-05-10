Холостяк-11 розсекретив свою фаворитку, Тіна Кароль розповіла правду про особисте життя: топ гучних новин тижня

Лілія Ребрик висловилася про третю вагітність

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно відзначила 40-річчя, розговорилася про особисте і сімейне життя. Так, вона зізналася, що абсолютно щаслива в шлюбі з Андрієм Диким. Пара відмінно доповнює один одного, а ще у них схожий погляд на речі. Обидва сприймають сім'ю як свою команду, тил, і не люблять витрачати час на сварки і з'ясування відносин. Але і пристрасті в парі вистачає: Лілія і Андрій обожнюють сюрпризи, спонтанні поїздки і подорожі разом з дітьми.

Лілія не виключає поповнення в родині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

До слова, Ребрик не виключає, що незабаром в їхній родині може стати на одного члена більше, хоча поки що таких планів у них немає. "Зараз мені настільки вистачає двох дівчаток, що, боюся, якщо третьою теж буде дівчинка, а не хлопчик, а ця ймовірність не виключена, буде передоз. Якщо добровільно, поки, напевно, ні. А там - як вийде", - зазначає вона.

Холостяк-11 розсекретив свою фаворитку

Головний герой реаліті-шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако розкрив інтригу щодо своїх уподобань. Так, чоловік поспілкувався зі своїми фоловерами в Instagram і відповів на масу питань. За його словами, він цінує в дівчатах вміння бути собою, жіночність, щирість і доброту. А найгіршою якістю вважає потурання. Також в коментарях багато хто висловив упевненість, що переможе на шоу колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана Анна. Варто визнати, що Михайло не став заперечувати ці міркування, чим тільки підігрів чутки. Також багато шанувальників проекту пригадали, що Заливако пристрасно цілувався з Анною, сховавшись від камер операторів в одному з випусків.

Новий Холостяк видав свою фаворитку (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Санта Дімопулос розповіла, як реагує на "суперниць"

33-річна співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос охоче впускає в своє особисте життя шанувальників. Вона часто ділиться інсайтами і таємницями побудови відносин. Цього разу зірка повідала, чи є в їхній родині ревнощі. Санта зізналася, що увага інших жінок до її чоловіка тільки спочатку її напружувала. Тепер же вона реагує спокійно, знаючи: її чоловік просто не дивиться на інших жінок. "Я вже не дівчинка, знаєш, як сірник. Я спокійна", - каже молода мама.

Санта з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/santadimopulos)

Також дівчина розповіла, що різниця у віці в їхньому випадку тільки допомагає розвиватися. "Я людина крайнощів, а з ним мені стало комфортно і спокійно. Він навчив мене розміреному життю, отримувати задоволення від простих речей і за це я йому шалено вдячна", - сказала вона.

Тіна Кароль сказала правду про особисте життя

Відкрилися відразу дві головні інтриги Тіни Кароль: про її роман з Даном Баланом, а також про роман з олігархом, який приписують Тіні вже давно. Правда, на друге питання відповідь вийшла досить розмитою. 36-річна співачка висловилася вельми туманно: за її словами, "брудному чоловікові" її серце не підкорити. Пізніше вона додала, що вибирає "чоловіка, а не статус" і готова навіть за "жебрака" вийти, якщо полюбить.

Тіна Кароль нарешті розповіла правду (фото: instagram.com/tina_karol)

Що стосується її роману з Даном Баланом, тут всі крапки над і розставив відомий продюсер Володимир Завадюк. Він підтвердив, що цей зв'язок спочатку був вигаданим, як і підозрювали в мережі. Пізніше Завадюк поспішив додати, що "це створена історія, яка стала реальністю".