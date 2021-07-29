"Холостяк" Заливако показав пристрасні фото з коханою і зробив зізнання про розлуку

Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако поділився в мережі пристрасними знімками зі своєю коханою Анною Богдан. Зараз чоловік поїхав на зйомки в Одесу і зізнався, що вже дуже сумує за обраницею.

Милі фото з коханою він опублікував у себе в Instagram.

Пара зображена на причалі. Михайло сперся на перила і притиснув до себе Анну. злившись з нею в поцілунку. На іншому кадрі закохані сміються в обіймах один одного, при цьому Заливако зарився головою в груди дівчини.

Михайло Заливако та Анна Богдан показали почуття на камеру (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Чоловік з деяким подивом зізнався, що сильно сумує за коханою.

"Дивуюся самому собі. Я почав нудьгувати. Дуже цікаве почуття, навіть прикольно якось... не думав, що у мене це буде так сильно. Тому, хто це не відчував, раджу", - відверто поділився "Холостяк 11".

Таке зізнання зворушило Богдан.

"Ой ой ой, які фотографії, які слова. Я теж сумую, май лав", - написала дівчина в коментарях.

Підписники теж залишили багато розчулених відгуків закоханим.