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"Холостяк" Заливако показав пристрасні фото з коханою і зробив зізнання про розлуку

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Четвер 29 липня 2021 14:31
"Холостяк" Заливако показав пристрасні фото з коханою і зробив зізнання про розлуку Михайло Заливако та Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Марина Настевич

Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако поділився в мережі пристрасними знімками зі своєю коханою Анною Богдан. Зараз чоловік поїхав на зйомки в Одесу і зізнався, що вже дуже сумує за обраницею.

Милі фото з коханою він опублікував у себе в Instagram.

Пара зображена на причалі. Михайло сперся на перила і притиснув до себе Анну. злившись з нею в поцілунку. На іншому кадрі закохані сміються в обіймах один одного, при цьому Заливако зарився головою в груди дівчини.

&quot;Холостяк&quot; Заливако показав пристрасні фото з коханою і зробив зізнання про розлуку&quot;Холостяк&quot; Заливако показав пристрасні фото з коханою і зробив зізнання про розлуку

Михайло Заливако та Анна Богдан показали почуття на камеру (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Чоловік з деяким подивом зізнався, що сильно сумує за коханою.

"Дивуюся самому собі. Я почав нудьгувати. Дуже цікаве почуття, навіть прикольно якось... не думав, що у мене це буде так сильно. Тому, хто це не відчував, раджу", - відверто поділився "Холостяк 11".

Таке зізнання зворушило Богдан.

"Ой ой ой, які фотографії, які слова. Я теж сумую, май лав", - написала дівчина в коментарях.

Підписники теж залишили багато розчулених відгуків закоханим.

  • Круто, приємне відчуття, коли любов взаємна
  • Захоплююся вами, щастя вам і побільше
  • Милі та позитивні
  • Дуже класне друге фото, таке щире
  • Обожнюю за вами "спостерігати"...прямо не підвели. Тихо радію за вас
  • Міша, ми чекаємо весілля
  • Ви класні. Довгого і щасливого життя вам
  • Кращі просто, найулюбленіша пара, Ви так підходите один одному, переживаю як за себе
  • Нехай буде так завжди! Ви прекрасні!
  • Красиві такі
  • Ви класні

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяк 11" Анна Богдан розкрила секрети догляду за собою для сяючого вигляду.

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