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"Холостяк" Заливако зворушливо звернувся до коханої з особливого приводу: "Мої улюблені ноги"

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П'ятниця 10 грудня 2021 11:34
"Холостяк" Заливако зворушливо звернувся до коханої з особливого приводу: "Мої улюблені ноги" Михайло Заливако та Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Марина Настевич

Головний герой 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако трепетно привітав з днем народження свою обраницю - переможницю проекту Анну Богдан. Дівчина відзначає його 9 грудня.

На своїй сторінці в Instagram чоловік опублікував романтичний кадр з коханою і зворушливо звернувся до неї.

На фотографії, яка, судячи з усього, була зроблена під час зйомок "Холостяка", закохана пара відображена в обіймах один одного на прикрашеній квітами терасі. На Анні - довга золотиста сукня, а Михайло позував в елегантному чорному костюмі.

&quot;Холостяк&quot; Заливако зворушливо звернувся до коханої з особливого приводу: &quot;Мої улюблені ноги&quot;

Михайло Заливако тепло привітав кохану з днем народження і згадав знайомство з нею (фото: instagram.com/kanyeeebear)

У підписі Заливако згадав, яка його кохана жінка чудова і розсекретив, що любить в ній найбільше.

"Можу сказати, що у нас з тобою ну дуууже цікава історія знайомства... Можу сказати, що ми всі отримуємо те, чого сильно хочемо. І я знаю, що хотів і бачив таку людину як ти поруч з собою. Ти дуже крута і сильна особистість, як і неймовірна жінка. Мені дуже подобається як ти дурієш і смієшся зі мною. І при всьому цьому ти нереально жіночна і мудра. Я тобі вже вранці говорив, що хочу щоб в твоєму житті була радість і щастя такими, як ти їх бачиш. Щоб завжди була мета як досяжна, так і ні. Мрій ... мрій якомога більше! Будь яскравою і ніколи не стій на місці. Ти комета, у якої дуже довгий хвіст (у твоєму випадку це ноги), мої улюблені ноги. Нехай збувається все загадане і в звичайні дні - тепер це буде такою суперсилою! Я тебе кохаю", -зворушливо привітав дівчину екс-Холостяк.

Сама Богдан поділилася чорно-білим фото в ефектній сукні з відкритими плечима і подякувала всім рідним і близьким.

&quot;Холостяк&quot; Заливако зворушливо звернувся до коханої з особливого приводу: &quot;Мої улюблені ноги&quot;

Анна Богдан зізналася, що щаслива і задоволена своїм життям (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Мені знову 18. Хочу сказати спасибі моїм рідним, які завжди поруч, дякую друзям за дружбу і що зі мною йдете по життю... Дякую мій Мишко тобі, що увірвався в моє життя і робиш мене щасливою. Мені дуже подобається моє життя і з кожним роком стає все цікавіше. Любіть, любов - це найголовніше. P. S всіх міцно обіймаю і цілую. Спасибі, що зі мною", - написала іменинниця.

Раніше переможниця "Холостяка 11" Богдан висловилася про бійки, комплекси і відносини Заливако з її мамою. Дівчина зазначила, що переживала булінг через зовнішність, але підліткові комплекси розвіялися після того, як вона стала моделлю.

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