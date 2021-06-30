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"Холостяк" Заливако посадив на руки Богдан і зробив ітимне зізнання: "викликаєш мурашки"

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Середа 30 червня 2021 17:38
"Холостяк" Заливако посадив на руки Богдан і зробив ітимне зізнання: "викликаєш мурашки" Михайло Заливако та Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Styler

Холостяк 11 Михайло Заливако і його кохана Анна Богдан діляться в мережі пристрасними фото і не менш гарячими зізнаннями. Парочка демонструє свої почуття без сорому і насолоджується один одним. Михайло зізнається, що піклується про кохану і не шкодує на неї коштів, а його обраниця захоплюється чоловічими якостями коханого і його особливо смачними сирниками, краще, ніж у її мами.

На свіжому кадрі в Instagram Михайла можна побачити ніжне ставлення в парі.

Так, на фото бізнесмен тримає кохану на руках. Анна вибрала для романтичного вечора з коханим сонячну сукню-міді на тонких бретелях. Михайло гладить дівчину по нозі, ледь припіднявши поділ її літнього вбрання, а вона притискається до нього ближче.

&quot;Холостяк&quot; Заливако посадив на руки Богдан і зробив ітимне зізнання: &quot;викликаєш мурашки&quot;

Михайло і Анна без сорому демонструють пристрасть і ніжність (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Подобається відчуття поруч.
Подобається, коли йдемо за руку.
Подобається, що викликаєш мурашки по шкірі.
Подобається з тобою слухати одну пісню на repeat.
Подобається, що не соромно.
Подобається, коли дуркуешь.
Подобається, що не боїшся.
Подобається, що справжня.
Загалом, подобається ... і так, хімія - дуже подобається", - поділися своїми відчуттями і почуттями єкс-холостяк.

У коментарях багато користувачів мережі пораділи щастю закоханих. Не обійшлося і без критики, але Михайло відповідав на такі повідомлення з гумором.

  • Це здорово!
  • Треба одружитися
  • Будьте щасливі завжди
  • Які ви класні! І видно, що закохані один в одного!
  • Ви такі кльові і справжні обидва! Просто подобається дивитися на вас
  • Які ви шикарні
  • Ви чудова пара!
  • Які ж ви милі

Нагадаємо, що раніше Холостяк 11 звернувся до недоброзичливців у мережі і викрив їх у лукавстві.

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