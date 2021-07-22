"Холостяк" Заливко заговорив про обмеження у відносинах: був пацан - і немає пацана

Михайло Заливако і Анна Богдан часто публікують спільні фото і спілкуютьс з шанувальникаі в комменарих під постами, відповідаючи на питання . Закохані насолоджуються життям , один одним і будують стосунки на очах у своїх прихильників. Так, бізнесмен вирішив підняти тему особистісної свободи в парі і поділитися особистим досвідом.

Михайло опублікував кілька селфі з коханою, зроблених вдома. Анна позує в чорному топі і шовковій спідниці максі, а також трендових плетених шкіряних сабо. Пара веселиться біля дзеркала.

Михайло і Анна не нудьгують в компанії один одного (фото: instagram.com/kanyeeebear)

У пості Заливако зазначив, що в деяких своїх відносинах відчував дикомфорт через явні обмеження. Він відчував ніби постійно повинен бути зі своєю другою половинкою. Часом конфлікти виникали навіть тоді, коли бізнесмен "відволікався" на роботу.

"Був пацан - і немає пацана. Ось я якось був таким, який пропав роки на два. Ні друзів, нічого, тільки робота. Упевнений, що і дамочки такі ж бувають", - вважає Михайло.

Він знав, що у відносинах буває свобода і "повітря", коли є вільний час і особистий простір для себе і, при цьому, немає образ, а лише розуміння з боку другої половинки.



Михайло запевняє, що з Ганною у нього - повне взаєморозуміння (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Упевнений на мільйон відсотків, Вам треба робити щось окремо. Прям must have. Тому як сидячи один навпроти одного і заглядаючи в рот... це поразка. Я думаю, що це швидко набридає. Я не агітую, що треба тільки засипати і посинатися разом, а потім весь день ходити як два аксакали. Все повинно бути в міру", - переконаний він.

У відносинах з Аною Богдан у Михайла повне взаєморозуміння, адже дівчина розділяє його погляди.

"Аня більше мене переживає за моїх друзів і тих, з ким я можу не зустрітися. Це при тому, що поки нам не можна було гуляти разом через проект, ми 3 місяці сиділи вдома. Коротше, мій висновок - це завжди бути відповідальним учасником. Коли ви головою і серцем розумієте і відчуваєте один одного без зайвих слів. Коли немає ревнощів і думок, що хтось кудись пішов і щось там зробив", - підсумував бізнесмен.

Михайло і Анна вміють повеселиться (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Відповідаючи на коментарі підписників він уточнив: "Я вважаю, що життя не повинне кардинально змінюватися через появу в ньому коханої людини. Ейфорія це само собою, але коли ти випадаєш в оффлайн від усіх, це не гуд".