ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Холостяк" Заливко заговорив про обмеження у відносинах: був пацан - і немає пацана

Новость на русском →
Четвер 22 липня 2021 13:37
"Холостяк" Заливко заговорив про обмеження у відносинах: був пацан - і немає пацана Анна Богдан і Михайло Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: RBC.UA

Михайло Заливако і Анна Богдан часто публікують спільні фото і спілкуютьс з шанувальникаі в комменарих під постами, відповідаючи на питання. Закохані насолоджуються життям, один одним і будують стосунки на очах у своїх прихильників. Так, бізнесмен вирішив підняти тему особистісної свободи в парі і поділитися особистим досвідом.

Розгорнутий пост-міркування він опублікував в Instagram.

Михайло опублікував кілька селфі з коханою, зроблених вдома. Анна позує в чорному топі і шовковій спідниці максі, а також трендових плетених шкіряних сабо. Пара веселиться біля дзеркала.

&quot;Холостяк&quot; Заливко заговорив про обмеження у відносинах: був пацан - і немає пацана

Михайло і Анна не нудьгують в компанії один одного (фото: instagram.com/kanyeeebear)

У пості Заливако зазначив, що в деяких своїх відносинах відчував дикомфорт через явні обмеження. Він відчував ніби постійно повинен бути зі своєю другою половинкою. Часом конфлікти виникали навіть тоді, коли бізнесмен "відволікався" на роботу.

"Був пацан - і немає пацана. Ось я якось був таким, який пропав роки на два. Ні друзів, нічого, тільки робота. Упевнений, що і дамочки такі ж бувають", - вважає Михайло.

Він знав, що у відносинах буває свобода і "повітря", коли є вільний час і особистий простір для себе і, при цьому, немає образ, а лише розуміння з боку другої половинки.

&quot;Холостяк&quot; Заливко заговорив про обмеження у відносинах: був пацан - і немає пацана
Михайло запевняє, що з Ганною у нього - повне взаєморозуміння (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Упевнений на мільйон відсотків, Вам треба робити щось окремо. Прям must have. Тому як сидячи один навпроти одного і заглядаючи в рот... це поразка. Я думаю, що це швидко набридає. Я не агітую, що треба тільки засипати і посинатися разом, а потім весь день ходити як два аксакали. Все повинно бути в міру", - переконаний він.

У відносинах з Аною Богдан у Михайла повне взаєморозуміння, адже дівчина розділяє його погляди.

"Аня більше мене переживає за моїх друзів і тих, з ким я можу не зустрітися. Це при тому, що поки нам не можна було гуляти разом через проект, ми 3 місяці сиділи вдома. Коротше, мій висновок - це завжди бути відповідальним учасником. Коли ви головою і серцем розумієте і відчуваєте один одного без зайвих слів. Коли немає ревнощів і думок, що хтось кудись пішов і щось там зробив", - підсумував бізнесмен.

&quot;Холостяк&quot; Заливко заговорив про обмеження у відносинах: був пацан - і немає пацана

Михайло і Анна вміють повеселиться (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Відповідаючи на коментарі підписників він уточнив: "Я вважаю, що життя не повинне кардинально змінюватися через появу в ньому коханої людини. Ейфорія це само собою, але коли ти випадаєш в оффлайн від усіх, це не гуд".

Нагадаємо, що раніше Ганна Богдан поділилася особистою схемою догляду за обличчям.

Читайте LITE в Google News
Холостяк Михаил Заливако
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну охопить холодними проливними дощами: які області підтопить
Україну охопить холодними проливними дощами: які області підтопить