"Холостяк" з дружиною поснідали у центрі Києва не дивлячись на карантин вихідного дня
Екс-Холостяк-9 Микита Добринін і його дружина, переможниця шоу Даша Квіткова вирушили на сніданок в один з ресторанів у центрі Києва. Незважаючи на введений карантин вихідного дня з 14 листопада, заклад продовжував працювати, і молода пара скористалася таким "виключенням".
Також Квіткова записала відео за столиком в ресторані та зізналася шанувальникам, що в захваті від гарбузового лате. Кадри дівчина опублікувала у своєму Instagram в stories.
Обраниця "Холостяка" також зізналася фанам, що сьогодні у неї напевно найледачіший день.
Даша Квіткова та Микита Добринін відправилися до ресторану в карантин вихідного дня (фото: instagram.com/stories/kvittkova)
"Ми сьогодні ледве прокинулися і вирвалися на суботній сніданок, і я буду їсти дуже смачне блюдо з котлетками", - розповіла Квіткова.
"Ти не боїшся, що животик виросте?" - жартівливо запитав Микита, на що молода дружина впевнено відповіла відмовою.
Микита Добринін і Даша Квіткова поснідали в ресторані Києва попри карантин вихідного дня (фото: instagram.com/stories/kvittkova)
Судячи з кадрів, закохані відпочивали та снідали в ресторані Holy Burger на вулиці Шота Руставелі. Про це "говорить" як антураж приміщення, так і показане в ролику меню.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/stories/kvittkova)
Крім того, Квіткова розповіла про плани щодо ремонту в їх новій квартирі. переможниця шоу "Холостяк 9" зазначила, що вони хочуть завершити частину робіт вже до зими.
Також дівчина показала, як зараз виглядає їхнє майбутнє житло в одному з новобудов у столиці.
Даша Квіткова показала, в якому будинку вони з Добриніним купили квартиру (фото: instagram.com/stories/kvittkova)
Раніше ми писали про те, що переможниця Холостяк-9 зробила несподівані визнання свого чоловіка Микиту Добриніна, якого назвала "офігенним чолов'ягою".
Нагадаємо також, що нещодавно Микита Добринін розповів правду про сімейний бюджет з дружиною.