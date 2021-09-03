Все так само гарний: 57-річний Бред Пітт підкорив мережу молодим зовнішнім виглядом

Голлівудський актор Бред Пітт знявся в новій рекламній кампанії. Актор знявся в промо-ролику кавоварок італійського бренду De'longhi. Цікаво, що він не тільки став головним героєм відео, але і придумав для нього сюжет.

За задумом, Бред Пітт демонструє , як проходить його звичайний день. Актор катається по Лос-Анджелесу на мотоциклі, відправляється в кавовий магазин, а потім їде додому і робить собі чашечку свіжої кави.

Варто відзначити, що виглядає 57-річний актор відмінно. У стильному вбранні і зі своєю фірмовою зачіскою, підтягнутий і енергійний, він немов помолодшав на кілька років. Дивлячись, як Пітт мчить на байку, фанати просто завмерли від захвату: "Дивно", "Ідеально", "Вау", "Так мило. Відмінне партнерство", - посипалися захоплені коментарі. Здається, вільне життя його дійсно надихає!

Бред Пітт у новому ролику (відео: instagram.com/delonghiofficial)

Цікаво, що в одному з недавніх інтерв'ю він висловився, що зневажає рекламні кампанії і не хоче бути до них причетним, хоча сам не раз ставав обличчям різних марок. За його словами, він не стежить за тенденціями, оскільки це його стомлює.

"Я зневажаю рекламні щити і сам не хочу бути рекламним щитом", - говорить актор. При цьому він додав, що з віком став цінувати комфорт і збирається носити свій кашеміровий светр Loro Piana до 86 років.