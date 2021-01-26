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Така гарна: 44-річна Різ Уізерспун підкорила нев'янучою красою на "чесному" фото

Новость на русском → США, Вівторок 26 січня 2021 21:33
Така гарна: 44-річна Різ Уізерспун підкорила нев'янучою красою на "чесному" фото Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Різ Уізерспун останнім часом дуже активна в мережі Instagram. Голлівудська актриса за останні декілька днів показала двох своїх синів: 18-річного Дікона і 9-річного Теннессі, чим викликала чимало захоплення в лавах своїх фоловерів. А тепер прийшла черга показати свою власну красу, яка з роками нікуди не дівається.

Така гарна: 44-річна Різ Уізерспун підкорила нев'янучою красою на &quot;чесному&quot; фотоРіз на новому селфі (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

На новому селфі, що зірка зробила у дворі власного будинку, вона позує в пальто і об'ємної шапці з класичним зимовим візерунком. Різ зробила легкий макіяж, яскраво виділивши губи, а волосся уклала легкою хвилею.

"Могла б прямо зараз одягти рукавиці Берні!", - написала голлівудська блондинка, відома своєю любов'ю пожартувати з шанувальниками. У відповідь вона отримала масу компліментів щодо свого почуття гумору. А також - рідкісної краси і сяючого вигляду.

"Чудова", "Ти така красива", "Прекрасна", "Я хотіла б знати, який це колір губ і бренд!!", "Я шукав Берні на цьому фото, але не побачив його", "Прекрасне тіло", "Справжні чоловіки носять рукавиці!", "Така гарна", - пишуть фанати голлівудської блондинки.

Раніше Різ Уізерспун демонструвала розкішний вечірній образ.

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