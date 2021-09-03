Все гарнішає: Леся Нікітюк похвалилася макіяжем і порівняла себе з печерними людьми
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим фотоколажем, на якому показала крупним планом обличчя і свій гарний макіяж.
Публікація була розміщена на Instagram- сторінці знаменитості.
Леді Ле показала чотири портрети на світлому тлі, на яких з'явилася в блакитній сорочці і чорному піджаку. Вона доповнила образ масивними сережками і кільцем, а також помаранчевим манікюром.
Нікітюк зробила ефектний макіяж з акцентом на очі, які підкреслила чорною підводкою. Зірка задумалася про те, як би вона виглядала, якби жила в кам'яному столітті.
Леся Нікітюк показала обличчя крупним планом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Під час розкопок печер кам'яної доби археологами було знайдене приладдя для фарбування губ, різного виду палички для чорніння брів і вій, гострі раковини для наколювання візерунка на обличчі й тілі. Жила б я в ті часи, виглядала б як "херобора", - поділилася Леся.
Відзначимо, що слово "херобора" означає що-небудь незрозуміле, складне, хитромудре або неприємне.
Фолловери не пройшли повз і поділилися своєю думкою в коментарях.
- Леська гарнішає щодня
- Це на паспорт?
- зараз цих херАбор теж, хоч, відбавляй
- Красуня. Після Орла і Решки ще розцвіла і стала прямо богиня
- Хто ця вчителька
- Тоді всі такі були й ніхто б не здивувався такій"хероборі". Але й зараз, буває, що виглядаю ще гірше ніж далекі предки, і оце біда
- Прекрасна
- Дуже добре виглядаєте
- Яка Леся гарна
- Класно! Ну дууууже гарний макіяж і фотографії! Вау! Це точно!
- Леся, як завжди, на висоті! Красунечка
- Леся, Ви і так гарна. Природна краса пасує вам більше, і губки свої і бровки
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в міні і "зміїних" ботфортах приголомшила стрункими формами.