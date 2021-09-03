Все гарнішає: Леся Нікітюк похвалилася макіяжем і порівняла себе з печерними людьми

Леді Ле показала чотири портрети на світлому тлі, на яких з'явилася в блакитній сорочці і чорному піджаку. Вона доповнила образ масивними сережками і кільцем, а також помаранчевим манікюром.

Нікітюк зробила ефектний макіяж з акцентом на очі, які підкреслила чорною підводкою. Зірка задумалася про те, як би вона виглядала, якби жила в кам'яному столітті.

Леся Нікітюк показала обличчя крупним планом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Під час розкопок печер кам'яної доби археологами було знайдене приладдя для фарбування губ, різного виду палички для чорніння брів і вій, гострі раковини для наколювання візерунка на обличчі й тілі. Жила б я в ті часи, виглядала б як "херобора", - поділилася Леся.

Відзначимо, що слово "херобора" означає що-небудь незрозуміле, складне, хитромудре або неприємне.

Фолловери не пройшли повз і поділилися своєю думкою в коментарях.