Все гарнішає: Наталя Могилевська в яскравому кімоно підкорила квітучим зовнішнім виглядом
Співачка сумує, що з осенню прийшла і прохолодна погода
Наталя Могилевська сумує, що з приходом осені і погода стала більш прохолодною і вже не вдасться погуляти в легких сукнях. Адже ще зовсім недавно співачка ніжилася в теплому морі в Хорватії, а тепер знову поринула в робочі будні в Києві.
На своїй сторінці в Instagram зірка показала фото в стильному і яскравому образі - вона позує в темних штанах і червоному кімоно. Наталя залишила волосся розпущеним і зробила легкий макіяж, а на її губах грає загадкова посмішка.
Як зізналася артистка, цей східний предмет одягу дуже їй сподобався.
Наталя Могилевська продемонструвала ефектний лук в кімоно (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Осінь настає. Не хочеться теплого одягу. :((( В цьому році страшно любила носити кімоно. Зараз на мені від українського виробника. А ви бачили в якому кімоно Влад Яма прийшов до мене в цьому році на день народження? Кімоно був писк року і для чоловіків", - поділилася Могилевська.
Підписники співачки оцінили її ефектний лук, а також почали захоплюватися квітучим зовнішнім виглядом.
- Ві неймовірно чарівна красунечка
- Наталія ти прекрасна
- Дуже красива, а худенька яка, капець
- Наталія Ви прям змінюєтеся дуже стрімко, все молодше і молодше. Якщо чесно чим старше Ви стаєте тим яскравіше Ваші образи. Так тримати і не кроку назад.
- А очі просто світяться, ви красуня
- Ви дуже гарно виглядаєте
- Ви прям молодеете з кожним роком
- Наталя, знаю що не перша, але вам дуже личить бути блондинкою. Прям дуже
- Дуже добре, ваша модель)
- Наталія, виглядаєте просто супер. дякую за Вашу творчість
- Вау, ну тут така вже дівчинка, ніби років 20
Нагадаємо, Наталя Могилевська прокоментувала роман з мільйонером і заговорила про зради.
Також повідомлялося, що Наталя Могилевська в купальнику вбила ефектними фото з відпустки.