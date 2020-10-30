Гарненькі, як мама: Мілла Йовович розчулила красою молодших дочок

Зірка показала ніжне домашнє фото

Мілла Йовович обожнює соцмережі. Тут вона щедро ділиться секретами краси, показує вправи і домашній побут. А ще любить викладати ніжні фото зі своїми дітьми і чоловіком. Одним з таких кадрів зірка "П'ятого елемента" поділилася на днях.

Нове фото дівчаток (фото: instagram.com/millajovovich)

На фото позують молодші дочки Мілли Йовович і її чоловіка Пола Андерсона: 5-річна Дешилл Іден, а також Оушан Ларк, якій взимку майбутнього року виповниться рік. Дівчатка лежать на ліжку, і молодша сестра ніжно торкається обличчя сторшої. "О боже. Не можу повірити, що народила цих дивних істот. Два моїх найкращих маленьких приятеля", - написала щаслива мама під знімком.

Всі діти Мілли схожі на неї і чоловіка (фото: instagram.com/millajovovich)

Мережа у відповідь просто вибухнула коментарями: шанувальники дякують Міллі за такі відверті з фото, діляться материнськими радами і просто захоплюються красою дітей популярної актриси. "Вони такі ідеальні", "Скільки любові", "Такі красиві", "Вони такі ніжні і красиві", "Що за чудові дітки!", "Чудові ангели", "Так мило", "Прям в маму", - не можуть зупинитися фанати 44-річної знаменитості.

Нагадаємо, кілька днів тому Мілла розповіла, як їй вдається виглядати молодо і свіжо, незважаючи на завантаженість. За словами зірки, секрет її краси – в правильно організованій б'юті-рутині. Цього разу зірка дала поради щодо єфективного нічного догляду за шкірою обличчя.