Хоч завтра: продюсер заявив про повернення Лорак і Лободи на українську сцену

Відомий український телепродюсер Олексій Гончаренко вважає, що запас народної любові до Ані Лорак і Світлана Лободи, які живуть і працюють в Росії , не вичерпався, але вони бояться повертатися в український шоу-бізнес. За його словами, артистки просто потрапили в свій час під гарячу руку і на них образились і ополчилися українські слухачі.

Гончаренко вважає, що "сам факт, що ви поїхали в Росію не є злочином", але якщо говорити про українських зірок, які працюють для російського глядача, то тут інша ситуація.

"Тут складна тема. Когось оголосили зрадником, когось - не оголосили. Якісь зірки чудово у нас працюють. Наприклад, та ж MARUV, яка працює чудово в Росії, їздить і гастролює, але сидить на 1+1 в журі "Маскараду" або бере участь в тих же "Танцях з зірками". Потрапили під гарячу руку Лобода з Лорак, вони стали ворогами", - навів приклади продюсер.

Таку вибірковість він назвав "збігом обставин", і навів приклад зі шкільного життя. До дошки по щасливою випадковості не викликають тих, хто не вивчив урок, а якщо хтось завжди був підготовлений, але в цей раз чомусь не встиг зробити завдання,саме тоді його і просять виступити перед класом.

Ані Лорак нещодавно приїжджала до Києва по робочим питанням (фото: instagram.com/anilorak)

"Або більше любові до них було, більше уваги або якесь угруповання проти них було. Я не знаю. Але, на жаль, такі талановиті співачки, як Лорак, Лобода і Повалій – це дуже шкода. Повалій – там трошки інша історія. Мені здається, вона свідомо обрала Росію. Вона завжди підтримувала "Регіони", це була її позиція. А з Лободою і Лорак інша історія. Україна просто образилася на них і оголосила ворогом народу", – пояснив свою думку Гончаренко.

На питання Влада про те, чи зможуть артистки знову повернутися на українську сцену, продюсер заявив, що "вони далеко і не йшли". Так, він пригадав виступ Лорак у Києві в 2017 році на 15- річному ювілеї балету Freedom. Вона виконала одну пісню, а зал підвівся, вітаючи артистку, співачка плакала на сцені.

"Це показник народної любові, яка нікуди від Лорак не пішла. Це буває з зірками, які довго працювали і до них є великий запас лояльності, є участь аудиторії. Звичайно, аудиторія більш націоналістично налаштована, вони її прокляли, закреслили. Але є величезний пласт української аудиторії, який їй все пробачив і все одно він любить її поза її політичної позиції", - зазначив продюсер.

Олексій Гончаренко розповів про перспективи повернення Лорак і Лободи в Україну

Гончаренко переконаний, що Лорак може повернутися хоч завтра, але вона боїться це робити. Це ж стосується і Лободи. "Навіщо їм ризикувати своїм здоров'ям, нервами, це для них величезний стрес", - вважає Олексій.

Якщо раніше засилля російських зірок зупиняло український шоу-бізнес, то відсутність росіян дала можливість вітчизняним артистам голосніше заявити про себе.