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Хотів зробити це на острові: учасник Танців з зірками 2020 розсекретив деталі пропозиції коханій

Новость на русском → Четвер 17 вересня 2020 18:38
Хотів зробити це на острові: учасник Танців з зірками 2020 розсекретив деталі пропозиції коханій Тарас Цимбалюк з коханою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Ольвія Агаркова

Тарас Цимбалюк поділився подробицями підготовки пропозиції для коханої

Проект "Танці з зірками" не тільки розкриває приховані таланти знаменитостей, але і підстьобує до романтичних вчинків. Так, під час третього прямого ефіру, який відбувся у неділю, 13 вересня, один з учасників шоу, актор Тарас Цимбалюк зробив пропозицію своїй коханій Тіні Антоненко на очах у всіх глядачів і отримав заповітну ствердну відповідь! Про те, як це було, артист розповів в інтерв'ю ТСН.uа.

Зірка серіалу "Чорний ворон" і "Кріпосна" недовго думав над тим, щоб наважитися запропонувати обраниці руку і серце, адже пара разом вже близько двох років.

"Десь рік тому я вже визначився, що Тіна — моя жінка, тому не можу сказати, що думав про це багато, але в той же час був завжди готовий зробити пропозицію", - зізнався актор.

Хотів зробити це на острові: учасник Танців з зірками 2020 розсекретив деталі пропозиції коханій

Тарас Цимбалюк не довго думав над педложением для коханої (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

А от зробити зізнання на очах у всієї країни було спонтанним рішенням Тараса. Він намагався все ретельно спланувати, але не знав, у якому форматі зробити пропозицію коханій. Саме творча команда допомогла акторові все організувати як слід.

"Мені в голову приходили якісь банальні думки, наприклад, роздумував над тим, щоб зробити пропозицію на острові. Але вважаю, що зізнатися в прямому ефірі, коли тебе бачать мільйони телеглядачів — це набагато яскравіше і дуже романтично", - вважає він.

Новоспечені наречений і наречена поки тримають в таємниці будь-яку інформацію про весілля. Тарас лише проговорився, що разом з Тіною вони вже роблять деякі нотатки.

До речі, 15 вересня річницю офіційного одруження відсвяткувала суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар. У знаменний день вона обмінялася клятвами з чоловіком Олександром Стояновим.

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