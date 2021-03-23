Хотіла дитину: Юрій Нікітін розкрив деталі роману з Іриною Білик

Український продюсер Юрій Нікітін відверто поділився деталями роману зі співачкою Іриною Білик, з якою вони прожили разом 8 років. Він також розкрив причини їх розставання, яке відбулося в розпал кар'єри виконавиці.

У програмі "ЖВЛ" продюсер зізнався, що все почалося зі співпраці - Ірина стала його першою підопічною артисткою. Пізніше між ними виникли більш близькі відносини.

Юрій розповів, що знайомство з Іриною відбулося в 1990 році у Вінниці під час фестивалю "Весняні надії". Вони розпочали співпрацю, але кілька років вона не приносила ніякого заробітку - все трималося на ентузіазмі.

"Ми не заробляли перші п'ять років! Перші гроші з'явилися через п'ять років. Це був просто інтерес. Віра в успіх. І ніяких грошей", - згадав Нікітін.

Але спільними зусиллями вони досягли свого - Ірина Білик стала суперзіркою, яка в 1997 році продала півмільйона копій альбому "Фарби". Успіх вони святкували вже в статусі пари. За словами Юрія, спочатку відносини допомагали в роботі, однак згодом почали заважати.

В якийсь момент Білик втомилася від шаленого темпу роботи - іноді вона давала по кілька концертів на день. Крім того, артистка мріяла про дітей, а Нікітін не вважав той момент підходящим для цього.

"Я висловлював свою позицію. Точно зараз? Точно в розквіт кар'єри? Якщо у Іри були такі питання, у мене ... Очевидно, щось не те відбувається між нами", - зазначив Юрій.

Ірина Білик Юрій Нікітін зустрічалися 8 років (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В результаті після восьми років цивільного шлюбу продюсер і його підопічна розірвали стосунки, при цьому продовжуючи працювати разом.

"Це був дуже складний період. Для мене це був не просто розрив чисто людський. А я розумів, що ще я залучений в цей бізнес. З Іриною Білик. Як його ділити, незрозуміло. І тоді по швах тріснула вся наша компанія", - зізнався Нікітін.

Пізніше Нікітін створив новий продюсерський центр "Mamamusic", а Ірина Білик, як і мріяла, стала мамою хлопчика Гліба, якого народила від манекенника Андрія Оверчука. Зараз вони обоє перебувають у шлюбі - Юрій зі співачкою Ольгою Горбачовою, а Ірина - з російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим.