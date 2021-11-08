Хотілося забути, як страшний сон: Анастасія Приходько вперше розповіла, як кинула палити

Українська співачка і мама трьох дітей Анастасія Приходько вперше розповіла, коли і чому вона кинула палити.

Так, 34-річна артистка поділилася, що розпрощалася зі шкідливою звичкою в 2019 році, коли вона намагалася робити політичну кар'єру. На думку Анастасії, політик повинен у всьому подавати приклад людям.

Також вона виклала знімки тих часів, на яких зображена зі світлим волоссям, заплетеним в ажурну косу.

Анастасія Приходько показала архівні фото часів своєї політичної кар'єри (фото: instagram.com/prykhodko_official)

При цьому той період Приходько хотіла б забути назавжди - хоч і вдячна, що стала трохи здоровішою.

"І ніхто навіть подумати не міг, що палити сигарети я кинула саме з цієї причини! В один з найбільш психологічно-складних періодів у моєму житті - під час політичної діяльності. На моє глибоке переконання - політик повинен подавати приклад. Я намагалася тримати планку і бути гідною. Так, це був період, який я хотіла би забути про це, як страшний сон, тому що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але, я сказала чесно. Так що спасибі цьому періоду життя! Я стала здоровішою. Шукаємо у всьому плюси, друзі!" - написала виконавиця.

Деякі підписники здивувалися, побачивши співачку блондинкою, а також почали ділитися своїми історіями, що допомогло їм кинути палити.