"Хазяйновита" Леся Нікітюк у купальнику напросилася на компліменти: "руками не чіпати"

Леся Нікітюк піддалася спокусі зняти себе все зайве в спекотний літній день і порадувати шанувальників пляжним луком в кораловому купальнику. До слова, ведучу нещодавно зламали - постраждав її аккаунт в популярному фотоблозі, але хакер не знайшов нічого більш компрометуючого, ніж с елфі з оголеними сідницями і листування з "Холостяком 11" Михайлом Заливако. Втім, зловмисник навіть вибачився перед Леді Ле за свої витівки (букет білих півоній від незнайомця вона визнала за примірювальний жест), а вона продовжила радувати багатотисячну армію шанувальників яскравими фото.

Ведуча опублікувала в Instagram кадр, на якому зображена в кораловому купальнику з гудзиками в області декольте, що нагадує боді.

Вона позує на тлі квітучої живоплоту, а в руках тримає келих з бурштиновою рідиною і трубочкою – прохолодний напій в спекотну погоду вивився дуже доречним.

Підпис до фото у Леді Ле як завжди вийшла оригінальною і гуморною: "Бачили, дівчата, яка в мене рукола?".

Леся показала похизувалася яскравим фото серед троянд (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники залишали жартівливі коментарі та компліменти.