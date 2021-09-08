Христина Соловій знялася для чоловічого глянцю: "моє тіло - моє діло" (фото)

Про це розповіла співачка у своєму Facebook .

28-річна Соловій зазначила, що відчуває себе достатньо самобутньою та красивою, аби "дозволити собі бути відвертою на фото, відео чи на сцені заради свого задоволення".

Також артистка зізналася, що будучи школяркою, десь з 5 класу, чула безліч об'єктивацій свого тіла, непрошених оцінок і порад з приводу довжини спідниць, яскравого макіяжу або "провокаційної" поведінки.

Христина Соловій (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Але рідні красуні надавали їй підтримку, розуміння, і "приймали всі її експерименти із зовнішністю".

Концерт Христини Соловій у Києві (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Вперше артистка отримала пропозицію публікації відвертих фото в 22-річному віці, але тоді злякалася можливих громадських засуджень.

"Вийти з токсичного контролю суспільства над проявами моєї сексуальності - це моє особисте відновлення незалежності. Мені 28, я відчуваю себе вільною і тепер мені так байдуже. Я навчилася насолоджуватися життям, молодістю, красою та нарешті кар'єрою. Моє тіло - моє діло", - пише Христина.

Христина Соловій знялася для Playboy (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Підписники Соловій в мережі в більшості підтримують рішення артистки позбутися комплексів і скинути кайдани, нав'язані стереотипним мисленням деяких людей, які вважають, що мають право диктувати дівчині правила поведінки і "контролювати" її зовнішність та вчинки. Користувачі відзначають красу і сексуальність зірки, а також цікавляться, коли номер з'явиться у продажу.