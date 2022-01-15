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Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Новость на русском →
Таїланд, Субота 15 січня 2022 13:42
Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча з Юрієм Горбуновим і сином Іваном насолоджуються відпочинком в Таїланді. Схоже, новий туристичний напрямок дуже сподобалося парі - ведучі із задоволенням ніжаться на пляжі, відвідують старовини і пам'ятки, а також активно відпочивають на воді.

Зіркова сім'я показали в Instagram, як проходять їхні відпускні будні на березі океану.

Так, пара багато часу проводить на пляжі. Катя із задоволенням демонструє свої розслаблені луки у вільних срафанах і сукнях. До речі, вона прихопила з собою частину "вагітних" нарядів, які виглядають на ній тепер як оверсайз.

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Катя Осадча із задоволенням релаксує на пляжі (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча разом з чоловіком і сином встигла насолодитися також прогулянкою під вітрилом. Цікаво, що Юрій – професійний шкіпер, але цього разу за штурвалом був все ж не він.

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Катя відпочила з чоловіком і сином на яхті (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркова сім'я покаталася на SUP-дошці, причому сапсерфінг освоїв навіть маленький Іван – звичайно ж, під чуйним керівництвом батька.

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Юрій показав, як вони всією сім'єю освоюють сапсерфінг (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Після насиченої водної прогулянки і активностей зіркова сім'я вирішила підкріпитися і з'їла велику піцу.

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Юрій насолоджується спілкуванням із сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Колись і ти тата нагодуєш", - підписав Юрій фото, на якому дає Вані спробувати шматочок традиційної італійської страви.

Пара також поспілкувалася з представниками місцевої фауни – слонами і тиграми. Катя і Юрій зображені на одному з кадрів з символом 2022 року – тигреням.

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Яхта, сапсерфінг і зустріч з тигром: Осадча і Горбунов з сином показали розваги в Таїланді

Катя і Юрій "поспілкувалися" з місцевими "жителями" в Таїланді (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов відверто висловився про дітей та бажання стати багатодітним батьком.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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