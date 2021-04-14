Худнути весело: 46-річна Єва Лонгорія розкрила секрет струнких ніг і пружних сідниць

Єва Лонгорія зараз перебуває на відпочинку. Але це не означає, що спорту немає місця в її розкладі. Кілька годин тому актриса продемонструвала незвичайний і веселий спосіб залишатися у формі.

Єва Лонгорія обожнює силові навантаження, кардіо, йогу, пілатес, біг... А ще - батут! Його міні-версію популярна актриса навіть прихопила з собою в подорож. 46-річна знаменитість показала, як вона весело стрибає під енергійну музику, роблячи заодно вправи на опрацювання всіх м'язів. Диво!

Єва Лонгорія наполегливо тренується навіть на яхті (відео: instagram.com/evalongoria)

Для тренування спекотна матуся вибрала облягаючі легінси і кроп-топ бежевого відтінку. А доповнила їх білими кросівками і хусткою. Фігура Єви виглядає просто бездоганною: стрункі ноги, пружні сідниці, сталевий прес... До того ж зірка вже встигла засмагнути, що вигідно підкреслив її спортивний одяг.

"Я зараз їм пастелітос. Залиш мене в спокої", - пишуть їй в жарт схвильовані такою формою колеги. "Добре, мені потрібно зайнятися батутом, ось в чому твій секрет!", "Виглядає нелегко", "З розуму зійти!", "Я потребую цього", "Вау", "Твоє тіло - моя мета", - не можуть зупинитися підкорені Євою фанати.