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Схудла Джамала поділилася особистими лайфхаками для ласунів і розсекретила вагу

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 10:47
Схудла Джамала поділилася особистими лайфхаками для ласунів і розсекретила вагу Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала в січні повідомила шанувальникам, що вирішила щільно взятися за себе і почати худнути – вона навіть сходила до дієтолога і сіла на спеціальну дієту. Співачка тримає шанувальників в курсі своїх результатів і навіть дає їм поради і ділиться схемою харчування. Так, артистка вирішила відзвітувати про виконану роботу і попутно поділитися особистими лайфхаками для тих, хто худне.

Джамала опублікувала в Instagram топ-4 правила для ласунів, які допоможуть не зриватися під час дієти.

Співачка назвала свій метаболічний вік - 22 роки, її вага на даний момент становить 63 кг.

Ще півтора місяці тому вона важила 69 кг, але поставила собі за мету схуднути на 10. Вона задоволена поточним результатом, адже Джамала – годуюча мама.

"Важливо знати, що були всякі випробування у вигляді ГРЗ, стресові ситуаціі та інші історії, коли складно втриматися, щоб не випити чай з чимось солоденьким, не прикрасити похмуру і холодну весну. Були випробування і гірше грудного вигодовування — критичними днями, коли не можеш себе контролювати, хочеться і цукерок, і халву, і попкорн", - зробила зізнання артистка.

Схудла Джамала поділилася особистими лайфхаками для ласунів і розсекретила вагу

Джамала дала поради худещющим прихильницям (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Але вона поділилася особистими лайфхаками,що чудово працюють, якщо тягне на солодке:
"У разі зриву в шафі завжди повинен бути чорний шоколад 85% какао. Можна з'їсти шматочок;
Ввечері випити ромашковий/м'ятний/мелісовий чай (будь-який на вибір);
Можна з'їсти трошки горішків — фундук, мигдаль. Так, це жири, але це корисні жири.
І останнє, магній! Я зараз п'ю вітамін D, магній", - написала вона.

"Ах так, зовсім забула!Якщо ви думаєте що я розлюбила: пасту, піцу, плов і так далі. Не дочекаєтеся! Сумую і чекаю своєї години", - написала Джамала.

Нагадаємо, що раніше струнка Джамала показала свій весняний образ у соковитому плащі.

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