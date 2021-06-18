Худнуча Могилевська розсекретила схему харчування і поскаржилася на труднощі: не опускайте руки

Наталя Могилевська грунтовно взлася за схуднення і навіть погодилася на серйозне парі - вона пообіцяла поголитися налисо, якщо до певної дати не схудне до бажаної позначки на вагах. Співачка грунтовно підійшла до виконання обіцянки і тримає шанувальників в курсі подій.

Так, в Instagram вона не тільки поділилася особистою схемою харчування, але і розповіла про деякі нюанси свого схуднення.

Наталя зізналася, що її меню 4 роки тому, в період "Танців з зірками", і зараз - істотно відрізняються. Вона назвала причини, чому ситуація прийняла такий оборот.

У 2017 році співачка активно займалася танцями - у неї було 3-4 тренування в день. Тоді у артистки був п'ятикратний графік харчування, і кількість споживаних калорій була набагато більше.

Після недавнього обстеження організму, фахівці, до яких звернулася зірка, запропонували їй перейти на триразове харчування і змінити структуру раціону. Її мета - скинути 4 кг до 26 червня і 10 кг - до кінця літа.



Наталя поставила собі конкретну мету (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Підбір харчування - це історія завжди індивідуальна, і раціон повинен відображати ситуацію в організмі на даний момент. Тому тип харчування, кратність харчування і структура раціону безпосередньо залежать від результатів обстеження, гормонів, рівня фізичної активності, віку", - нагадала Наталя.

Вона порадила здати базові аналізи для точного розрахунку і складання індивідуальної схеми харчування з урахуванням особливостей організму: інсулін, глюкоза в крові, гормони щитовидної залози, гомоцистеїн, рівень вітаміну D та ін.



"Не думайте, що дієта, на яку ви сиділи 10 років тому, може підійти зараз. Шукайте способи, не впадайте у відчай, не опускайте руки!" - порадила зірка.

Наталя поділилася індивідуальною схемою харчування (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вона також навела приклад власної схеми харчування, яку для неї розробили фахівці. Так, розмір порції не повинен перевищувати 350 грам, інтервали між прийомами їжі – 2,5-3 години. Водний режим - 1,5 – 2 літри чистої води в день, причому, за схемою -за півгодини до прийому їжі, через годину після прийому і в проміжках.

Наталії довелося виключити з меню червоне м'ясо, молоко, випічку з білого обробленого борошна, солодощі, копченості, цукор і алкоголь.