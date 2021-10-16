Художниця і інфлюенсер: ця дівчина стала переможницею краси "Міс Україна Всесвіт" -2021

15 жовтня у столичному Fairmont Grand Hotel Kyiv відгремів фінал конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт" -2021, де стало відомо ім'я українки, яка буде представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси Miss Universe-2021, що відбудеться в Ізраїлі в грудні 2021 р. Нею стала 27-річна Анна Неплях з Дніпра.

Про це йде мова на офіційній сторінці конкурсу в Instagram .

Анна зізналася, що з дитинства хотіла представляти Україну на конкурсі краси.

"Стати "Міс Україна Всесвіт" - моя заповітна мрія, аби своїм прикладом показати всім дівчатам, що все можливо і все в нашій голові. Хочу, аби жінки навчилися любити себе та не заперечували свою силу в жіночності. Мрію мати жіночий центр, де жінки могли б бути однією сім’єю та отримувати психологічну допомогу, знання, розвивати творчі прояви, усвідомлювати свою цілісність та гармонізувати душу та тіло", - заявила щаслива володарка престижного титулу.

Переможниця "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях (фото:instagram.com/missukraine_universe)

Хобі дівчини - живопис, Анна пише картини, а також є блогером та інфлюєнсером. Попереду у дівчини два місяці напруженої підготовки до конкурсу "Міс Всесвіт".

Організатори конкурсу, Національний комітет "Міс Україна Всесвіт" радували учасниць та гостей заходу виступами запрошених зірок: Ірини Білик, Tayanna, Oleynik & Стобой, Tancevanskiy, Андрія Невіна, Natalia Gordienko (Молдова), Лилу45, Samantha, Angel voices, Даші Суворової, танцювального дуету Дмитра Дікусара Та Ірини Журавської.

Ще одним музичним сюрпризом для гостей вечора став виступ австралійської виконавиці в жанрі World Music - Перукуа (Peruquois). Її називають австралійським дивом, яке розриває рамки традиційних уявлень про можливості людського голосу.

Учасниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" - 2021 (фото:instagram.com/missukraine_universe)

Варто зауважити, що цьогоріч в конкурсі з'явилися суттєвізміни і помінялися критерії відбору учасниць.

Так, з претендентками на корону проводили детальні індивідуальні інтерв'ю і вибирали їх не тільки за зовнішніми даними, але й враховуючи характер, навички комунікації, здатність створення особистого бренду та інші якості.

Крім того, була скасована система відбору дівчат на масштабних кастингах. Для претенденток Оргкомітет проводив освітні лекції, було запроваджено систему, засновану на глибоких інтерв'ю, які тривали іноді по дві години.

Фіналістки конкурсу "Міс Україна Всесвіт" - 2021 (фото:прес-служба)

Організаори конкурсу "Міс Україна Всесвіт" трохи послабили вимоги відбору і вже не так прискіпливо ставиться до таких критеріїв, як зріст, параметри, пропорції.

"Сьогодні тренд бодіпозитиву, здорового ставлення до тіла – це ознака психічного здоров'я молоді. Ми хочемо пропагувати молодому поколінню те, що тіло жінки може бути різним. Девізом конкурсу цього року можна сміливо називати жіночу підтримку і дружбу. Цього року серед фіналісток – дівчата, які вже чогось досягли в житті, а конкурс стане для них трампліном для досягнення нових завдань і цілей", - розповіла про цьогорічні зміни в регламенті конкурсу президент "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.

В результаті таких нововведень в кастингах, було вибрано 15 фіналісток віком від 18 до 28 років, які представляють різні регіони України.

Журі конкурсу "Міс Україна Всесвіт" - 2021 (фото:instagram.com/missukraine_universe)

У журі конкурсу увійшли:

Анна Філімонова, Голова Національного комітету "Міс Україна Всесвіт";

Іванна Онуфрійчук, телеведуча, акторка;

Жан Беленюк, спортсмен, борець греко-римського стилю, Олімпійський чемпіон Токіо 2020 року;

року; Дар’я Білодід, спортсменка, дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 в Токіо;

в Токіо; Анастасія Шухніна, fashion-директорка компанії Domino;

Ярослав Самойлов, психолог, засновник Онлайн Інституту Практичної Психології;

Ольга Компанієць, Чемпіонка України за версією UBPF і дворазова чемпіонка світу WBPF в категорії фітнес-бікіні, експерт в області краси та естетичної хірургії;

Юрій Сугак, генеральний продюсер телеканалу "Україна 24";

Джованні Моро (Giovanni Moro), власник бренду годинників і аксесуарів Unimatic (Італія).

Ірина Білик удостоїлася спеціальної премії конкурсу (фото: прес-служба)

В рамках конкурсу також відбулося традиційне нагородження в номінації "Легенда української музики та краси", якою в цьому році стала Ірина Білик.