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Не вистачає грошей: Софія Ротару зібралася з концертами в Росію

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 10:21
Не вистачає грошей: Софія Ротару зібралася з концертами в Росію Софія Ротару (фото: oligarh.media)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка збирається виступити з концертами в Росії

Заслужена артистка України Софія Ротару зібралася з концертами в Росію, адже вона там не була більше року у зв'язку з пандемією коронавірусу. Такою інформацією поділився концертний директор артистки Сергій Лавров. За словами видання "Собеседник", зірка зараз відчуває труднощі з грошима.

"Ситуація загострюється тим, що вона отримує гонорар тільки у валюті: 50 тисяч доларів. Через те, що євро підскочив, то і гонорар співачки виріс автоматично. Знижувати його, як зробили російські зірки, Софія Михайлівна не хоче", – розповів директор співачки.

За словами Лаврова, Ротару періодично виступає безкоштовно. Як правило, це відбувається у виняткових випадках.

"За сольні виступи Софія Михайлівна, звичайно, просить гонорар. Але до друзів може поїхати безкоштовно. На ювілей Бабкіної в Кремль хотіла летіти, тому що їх пов'язує багаторічна дружба і добрі відносини. За зйомки в новорічних вогниках на "Першому каналі" і "Росії 1" Ротару теж не платять", - розповів Сергій.

За словами Лаврова, зараз замовники вибирають тих зірок, у яких не такі великі гонорари. Але найближчим часом Ротару все-таки відвідає Москву.

"Так, Софія Михайлівна дала добро Ігорю Крутому приїхати в Москву. Вона виступить на "Пісні року" і навіть готова відсидіти для цього карантин", – повідомив сенсаційну новину Сергій Лавров.

Як ми раніше писали, Софія Ротару показала архівний знімок разом зі своїм покійним чоловіком Анатолієм Євдокименком, який помер 18 років тому.

Нагадаємо, раніше внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки.

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