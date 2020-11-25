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Досить брудно брехати! Колишня дружина Остапчука звинуватила його у брехні

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 12:49
Досить брудно брехати! Колишня дружина Остапчука звинуватила його у брехні Олена Войченко звинуватила колишнього чоловіка у брехні (фото: instagram.voychenko)
Автор: Людмила Жукова

Олена Войченко опублікувала скріншоти листування з телефону Володимира Остапчука

Колишня дружина Володимира Остапчука Олена Войченко вирішила не мовчати і розповісти людям про те, що її екс-чоловік обманює. В інтерв'ю Каті Осадчій ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" говорив, що ніколи не зраджував своїй дружині. Але Олена запевняє у зворотному. Вона повідомила в Instagram-stories, що він закрутив роман з нотаріусом Христиною ще під час їх шлюбу, тобто у серпні 2019 року.

"На жаль, змушена опублікувати скріншоти з телефону колишнього чоловіка з доказами його позашлюбного зв'язку. Христина така ж патологічна брехуха, як і її новий чоловік Володимир", - написала Войченко.

Досить брудно брехати! Колишня дружина Остапчука звинуватила його у брехні

Досить брудно брехати! Колишня дружина Остапчука звинуватила його у брехніДосить брудно брехати! Колишня дружина Остапчука звинуватила його у брехні

Скріншоти з телефону Володимира Остапчука (instagram.com/olenavoychenko)

Якщо звернути увагу на дати, то листування Володимира з Христиною датована серпнем-вереснем 2019 року, хоча на "Танцях з зірками" Остапчук заявляв, що не спілкувався з Христиною до жовтня 2019 року. В особистому листуванні Христина називає шоумена "коханим" і талановитою людиною. Судячи з усього, пару пов'язували вже тоді романтичні відносини.

Володимир же продовжує стояти на своєму і каже, що ніколи в шлюбі не зраджував дружині. Христина Остапчук теж неодноразово підкреслює в своєму Instagram, що Олена Войченко бреше і їх шлюб з Володимиром розпався зовсім не через неї.

Як ми писали раніше, Остапчук поскаржився, що йому не дають бачити дітей.

Також ми розповідали, що нова дружина Остапчука різко відповіла його колишній дружині.

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