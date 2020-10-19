Досить засуджувати мою худорбу: Ольга Куриленко різко відповіла на критику своєї фігури в облягаючому комбінезоні

Актриса не стримала емоцій

Ольга Куриленко – одна з найкрасивіших актрис в світі. Але навіть її, здавалося б, ідеальна зовнішність викликала невдоволення фанатів. Так, 40-річна зірка "бондіани" опублікувала нове фото, на якому приміряла спокусливий чорний комбінезон з латексу. Незважаючи на те що вона виглядала просто шикарно, продемонструвавши бездоганну струнку фігуру, не всі користувачі оцінили кадр.

Фото, яке викликало суперечки в мережі (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Багато хто поспішив прокоментувати фото, зазначивши, що Ольга занадто худа. І цього разу Куриленко не змогла мовчати у відповідь. Зірка написала розгорнутий пост, присвячений бодішеймінгу.

"Я постійно отримую засуджуючи коментарі про те, яка я худа. Зараз я пишу, щоб раз і назавжди пояснити всім своє ставлення до їжі і те, наскільки неправильною є бодішамінг. Ви б присоромили і сказали б людині, яка виглядає так, ніби вона важче, ніж має бути, що він товстий? Думаю, багато з вас не стали б цього робити, тому що вважали б це жорстоким.

Тоді чому ви думаєте, що нормально говорити комусь, що він "дуже худий", "схожий на палицю або скелет", "треба їсти більше", "потрібно погодувати", "у нього дуже маленька груди", "Перестаньте морити себе голодом" і т. д. Чому ви думаєте, що худий чоловік не їсть?", - обурилася зірка.

"Всі різні. У всіх нас різний метаболізм. До вашого відома, мій метаболізм ШВИДКИЙ, такий швидкий, що я спалюю все. Я повинна їсти частіше, а іноді і більше, ніж нормальна людина. Все життя я проводжу на знімальному майданчику, постійно їм, і колеги помічають це і коментують. Я їм не тільки сніданок, обід і вечерю. Я навіть їм між прийомами їжі, інакше я дуже втомлююся, у мене не вистачає енергії для роботи, і я легко дратуюся.

Ольга закликає фанатів бути лояльніше (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Я люблю їжу. Мені це так подобається, що мені стає соромно під час обідньої перерви, коли я встаю, щоб отримати другу порцію. Так, я постійно чую: "Як ти можеш стільки з'їсти?" "Ти ще голодна?", "Куди ти діваєш?" Відповідь: Я СПАЛЮЮ. Їжа - моє паливо. Я як машина без палива не заведусь. Кожен день я ВИКОРИСТОВУЮ своє паливо, тому мені постійно доводиться підвищувати його рівень.

Щоб набрати вагу, мені довелося б їсти в надлишку кожен божий день; тонни білого хліба, гамбургери, жирне м'ясо смажене або що-небудь з білої муки, мармеладні ведмедики, плитки шоколаду, печиво і т. д.

Але я б тоді не тільки набрала вагу, але і заробила б купу проблем зі здоров'ям: серцеві хвороби, підвищений тиск, діабет, хвороби шлунку і кишечника і т. д. т. п. і, ймовірно, я стала б дуже втомленою і млявою. Якщо ви вважаєте, що така їжа корисна, вам терміново потрібно дізнатися про здорове харчування. Не зрозумійте мене неправильно: їсти можна все це іноді і в помірних кількостях, і це саме те, що я роблю. Всім гарного дня! #BodyShaming #HealthyEating", – додала Ольга.

Нагадаємо, раніше Куриленко показала спокусливу фігуру в купальнику.

Також раніше Ольга Куриленко потрапила в скандал через висловлювання про свою національность.