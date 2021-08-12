Ідеал: 51-річна Кетрін Зета-Джонс захопила квітучим зовнішнім виглядом

Кетрін Зета-Джонс показала фото в образі, який перевтілив її у всім знайомого персонажа - Мортішу Аддамс. Зірка одягла чорну вишукану сукню з атласу з бантом на грудях силуету русалка. Волосся їй уклали в стильну укладку в дусі старого Голлівуду, в макіяжі підкреслили губи червоною помадою, а очі виділили накладними віями для томного погляду. Виглядала 51-річна просто неперевершено, що тут же відзначили її численні фанати.

Кетрін Зета-Джонс в новому образі (фото: instagram.com/catherinezetajones)

"Сьогодні "Середа!". Я багато разів у своєму житті ченнелінгувала Мортішу Аддамс, і тепер мені вдалося зіграти її в постановці незрівнянного Тіма Бертона в "Середі" Netflix. Я так рада! Возз'єднання з Луїсом Гусманом (мій заклятий ворог у фільмі "Трафік") в ролі Гомеса і чудової Дженною Ортега в головній ролі Уенсдей Аддамс. Не можу дочекатися", - розповіла дружина Майкла Дугласа про свою нову роботу.

Нагадаємо, голлівудська актриса зараз зайнята своїм бізнесом: у неї є власний бренд Casa Zeta-Jones. Спочатку актриса випускала товари для дому, а пізніше почала створювати і одяг. Тому зірка стала менше зніматися. Але тепер повернулася до професії.