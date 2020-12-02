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Ідеал: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила бездоганним тілом в купальнику

Новость на русском → Середа 02 грудня 2020 19:36
Ідеал: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила бездоганним тілом в купальнику Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Модель виглядає просто неймовірно

Сінді Кроуфорд належить до того типу жінок, вік над якими не владний. Супермодель 90-х, якій виповнилося 54, все так само струнка і прекрасна. Що не перестає демонструвати як у численних рекламних кампаніях, так і в особистому блозі мережі Instagram.

Ідеал: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила бездоганним тілом в купальнику
Сінді на новому фото в своєму блозі (фото:instagram.com/cindycrawford)

Не так давно на її сторінці з'явилося нове фото - модель позує в чорному купальнику з відвертим вирізом на грудях. Образ доповнили накидка з принтом, а також сонцезахисні окуляри. Виглядає Сінді просто розкішно: її стрункі ноги і пишні форми буквально звели з розуму послідовувачів.

Незважаючи на те що фото явно зроблено в більш ранні роки, фанати не стали мовчати. "Ти просто досконала", "Як можна бути такою красивою", "Ти ідеал", "Красива завжди", "Час не владний над твоєю красою", - такими коментарями нагородили зірку подіумів.

Ідеал: 54-річна Сінді Кроуфорд захопила бездоганним тілом в купальнику
Сінді любить здорову їжу (фото:instagram.com/cindycrawford)

До речі, в попередньому пості Сінді показала головний секрет своєї нев'янучої краси. Так, зірка приготувала корисний обід, який складався з овочів, зелені, горіхів та інших корисних інгредієнтів. Поряд зі всіма стравами стоїть і вона сама, радуючи квітучим і молодим видом. Надихаємося!

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