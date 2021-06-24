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Ідеал: Кім Кардашьян захопила спокусливим тілом в ультрамодній сукні

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США, Четвер 24 червня 2021 21:33
Ідеал: Кім Кардашьян захопила спокусливим тілом в ультрамодній сукні Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян вийшла в світ у новому спокусливому і стильному вбранні. Зірка виглядає просто приголомшливо!

Нові фото, як завжди, викликали захват серед її фоловерів.

Новий образ Кім підібрали для вечірнього виходу в світ. Зірка позує в ефектній чорній трикотажній сукні на одне плече. До слова, зараз такі моделі на піку популярності. Доповнили лук босоніжки на високих підборах і аксесуари їм в тон: масивні металеві браслети, а також золоті великі кільця.

Ідеал: Кім Кардашьян захопила спокусливим тілом в ультрамодній сукніІдеал: Кім Кардашьян захопила спокусливим тілом в ультрамодній сукніІдеал: Кім Кардашьян захопила спокусливим тілом в ультрамодній сукніКім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

На окрему увагу заслуговує вишуканий макіяж, який візуально освіжив обличчя Кім і зробив її образ ніжним і жіночним. Волосся їй уклали хвилями, розпустивши по плечах. Вийшло неймовірно ефектно!

Свій новий пост вона підписала коротко, використавши чорне сердечко. А фанати були більш красномовними, залишивши інстадиві масою компліментів.

Нагадаємо, днями Кім продемонструвала трендову стрижку, яка візуально збавляє кілька років. Правда, судячи з усього, Кардашьян використовувала перуку, так як зараз знову красується з довгим волоссям.

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