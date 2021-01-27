Ідеальна: Алессандра Амбросіо в кроп-топі і трендових брюках захопила спортивною фігурою

Алессандра Амбросіо - одна з найбільш знаменитих "ангелів" Victoria's Secret, яка офіційно залишила їх ряди ще в 2017-му році. Але дивлячись на 39-річну модель і з деяких пір - бізнесвумен, здається, що вона тільки що зійшла з подіуму. Завжди струнка і підтягнута, з бездоганною шкірою і свіжим виглядом, вона надихає численних фанатів на турботу про себе. А заодно - рекламує речі власного бренду або колаборації з іншими марками. Зовсім недавно Алессандра продемонструвала одну з них, примірявши одяг для спорту і йоги відомої фірми.

Алессандра показала новий образ (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Амбросіо позує в готелі, одягнувши крихітний топ відтінку троянди, а також трендові широкі штани у спортивному стилі, які в цьому сезоні має практично кожна модниця. Завдяки бвранню Алессандра показала вкотре свою спортивну фігуру: залізний прес, апетитні форми, тонкі руки і тендітні плечі. Модель, яка в звичайному житті намагається по мінімуму використовувати косметику, цього разу також позує без мейк-апу. А тому виглядає зовсім юною.

"Виглядаєш чудово", "Тіло - мета", "Чудова", "Завжди прекрасна", "Я просто закоханий у тебе", "Алессандра, що ти твориш?", - посипалися на неї коментарі.

Нагадаємо, дочка Алессандри Аня Луїза вже теж почала підкорювати світ моди. Дівчинка зовні схожа на свою маму і користується популярністю в мережі.