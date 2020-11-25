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Вона ідеальна: повністю гола Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 18:33
Вона ідеальна: повністю гола Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Гаряче!

Дженніфер Лопес - ікона краси і стилю, яка вже багато років радує квітучим зовнішнім виглядом. Співачка стежить за своєю фігурою, не пропускаючи тренувань. І результати говорять за себе! У свої 51 артистка може дозволити собі відверті вбрання, зйомки в спокусливих фотосесіях і сміливі селфі в бікіні. Кілька годин тому вона представила новий гарячий контент.

Нова робота Лопес (відео: instagram.com/jlo)

Дженніфер Лопес опублікувала ролик, який складається з безлічі кадрів, знятих відомим фешн-фотографом Мертом Аласом. Головна родзинка всіх кадрів - зірка позує повністю голою. Камера плавно пересувається по розкішному тілу знаменитості, зупиняючись на всіх його частинах. Виглядає Дженніфер просто чудово. В макіяжі їй зробили акцент на очах, підкресливши бронзовий відтінок шкіри. Коротко підстрижене волосся злегка завили... Очей відвести практично неможливо!

Співачка не стала підписувати знімок, додавши лише багатозначні хештегі про нову музику. Втім, фанати звернули увагу тільки на тіло Дженніфер, засипавши її компліментами і захватами.

До речі, останнім часом зірка часто носить відверті образи, демонструючи тонку талію, пишні груди, шикарні стегна і стрункі ноги. Нещодавно вона з'явилася на червоній доріжці в спокусливому сріблястому костюмі і просто підкорила фанатів.

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