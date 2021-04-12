Ідеальна: 46-річна Єва Лонгорія похвалилася спортивною фігурою в купальнику

Єва Лонгорія показала нове фото, на якому приміряла яскраво-рожевий купальник. Актриса виглядає настільки стрункою і підтягнутою, що фанати просто ахнули.

Єва позує на фото разом зі своїм сином, Санті щаслива матуся тримає на руках. Сама вона приміряла яскраво-рожевий купальник, доповнивши образ бейсболкою і сонцезахисними окулярами. Виглядає Лонгорія, якій виповнилося в березні 46, неймовірно молодою і помітно більш стрункою. Як видно, регулярні тренування дали результат.

Єва Лонгорія і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Дитину Єва одягла в сині шорти з принтом, а також джемпер в горизонтальну смугу. Мама і син сфотографовані на тлі океану, куди вони вирушили відпочивати. Обидва просто світяться від щастя.

"Веселощі на сонці", - написала Єва. "Гарненькі пляжні малюки", "Я люблю вас обох до місяця і назад", "Він такий милий", "П'явки", "Що за мила дитина", "Ви завжди найкласніші", "Чудова", "Чудові", "Ти така худа, а він такий гарненький!", - пишуть їй у відповідь фанати.