ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ідеальна пара: Брітні Спірс показала рідкісні фото з відпочинку з 26-річним коханим

Новость на русском → Мауї, Середа 24 лютого 2021 20:27
Ідеальна пара: Брітні Спірс показала рідкісні фото з відпочинку з 26-річним коханим Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Брітні Спірс продемонструвала нові фото, зроблені в останній подорожі зі своїм бойфрендом Семом Асгарі.

Щасливі кадри, які співачка раніше не показувала, просто підкорили її фанатів.

Пара веселиться під час перельоту: Брітні сіла на руки своєму бойфренду, вони обнімаються і кривляються на камеру. Все в кращих традиціях подібних фотосесій. На ще одному знімку Спірс робить вигляд, що спить у кріслі, укрита ковдрами і курткою. Виглядає пара, як зазвичай, веселою і життєрадісною.

Ідеальна пара: Брітні Спірс показала рідкісні фото з відпочинку з 26-річним коханимІдеальна пара: Брітні Спірс показала рідкісні фото з відпочинку з 26-річним коханимІдеальна пара: Брітні Спірс показала рідкісні фото з відпочинку з 26-річним коханимБрітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

"Це картинки з нашої останньої поїздки в Мауї", - написала знаменитість, яка обожнює спільні фото зі своїм молодим хлопцем. До речі, незабаром Сем буде відзначати день народження: 4-го березня йому виповниться 27. Так що явно не межа!

Нагадаємо, днями обидва закоханих виклали в мережу кумедний ролик, де Сем несе Брітні на руках. Що ж, пара не втомлюється доводити, що почуття між ними яскраві і справжні. За словами наближених до парі людей, Сем - найбільш гідний і турботливий їх всіх чоловіків співачки. Саме він у свій час витягнув її з глибокої депресії.

Раніше ми писали, що Брітні Спірс похвалилася стрункою фігурою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Брітні Спірс певец любовь
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик
Стало відомо, хто в Україні першим вакцинувалася від COVID: це не політик