Ідеальна пара: Брітні Спірс показала рідкісні фото з відпочинку з 26-річним коханим

Пара веселиться під час перельоту: Брітні сіла на руки своєму бойфренду, вони обнімаються і кривляються на камеру. Все в кращих традиціях подібних фотосесій. На ще одному знімку Спірс робить вигляд, що спить у кріслі, укрита ковдрами і курткою. Виглядає пара, як зазвичай, веселою і життєрадісною.

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

"Це картинки з нашої останньої поїздки в Мауї", - написала знаменитість, яка обожнює спільні фото зі своїм молодим хлопцем. До речі, незабаром Сем буде відзначати день народження: 4-го березня йому виповниться 27. Так що явно не межа!

Нагадаємо, днями обидва закоханих виклали в мережу кумедний ролик, де Сем несе Брітні на руках. Що ж, пара не втомлюється доводити, що почуття між ними яскраві і справжні. За словами наближених до парі людей, Сем - найбільш гідний і турботливий їх всіх чоловіків співачки. Саме він у свій час витягнув її з глибокої депресії.