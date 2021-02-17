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Ідеальна сім'я: Вікторія Бекхем зворушила мережу милими фото з коханим чоловіком

Новость на русском → Великобританія, Середа 17 лютого 2021 19:26
Ідеальна сім'я: Вікторія Бекхем зворушила мережу милими фото з коханим чоловіком Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем не перестає радувати своїх фанатів загальними фото з коханим чоловіком Девідом Бекхемом. Тим самим підтверджуючи, що почуття у знаменитій родині нітрохи не згасли, а навіть навпаки - з роками стають все міцнішими.

На новому відео у своєму блозі Instagram вона позує з Девідом. Даний знімок чоловік ікони стилю запостив на честь 14-го лютого, але 46-річна зірка по-своєму інтерпретувала його.

Так, над фото попрацювала племінниця Вікторії, актриса Ліббі Адамс, зробивши його анімованим. Тепер Девід не просто обіймає Вікторію, а співає. У другому ролику співають мами Вікторії і Девіда, а він їх обіймає.

Кумедний ролик Вікторії (відео: instagram.com/victoriabeckham)

"Я думала, що я співачка в сім'ї?! Немає нічого, що @davidbeckham не може зробити?! А може, я успадкувала свої таланти від @jackie.adams_? Спасибі, що зробила мій день, Ліббі", - написала багатодітна мама під веселими відео.

"Папа повинен кинути футбол, щоб стати співаком", - відреагував одним з перших 18-річний син пари, Ромео. "Це блискуче!", "Так зустрілися дві добрих і привабливих людини. Привіт!", "Це так класно!", "Мило", "Ми теж зробимо це сьогодні. Так кумедно", - приєдналися до нього фанати зіркової сім'ї.

Нагадаємо, не так давно Ромео знявся у своїй першій фотосесії для глянцевого журналу.

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