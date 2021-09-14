Все не так ідеально: вагітна Кайлі Дженнер і її бойфренд засвітили проблеми у відносинах

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт тільки недавно зійшлися після тривалої паузи. Результатом такого возз'єднання стала друга вагітність знаменитої бізнесвумен. У мережі Кайлі демонструє ідеальні стосунки з батьком її дітей , викладаючи спільні фото і відео.

Але в мережі активно обговорюють, що така ідилія - тільки картинка. А насправді в парі є невирішені конфлікти, які вони засвітили днями.

Так, Тревіс Скотт відправився на церемонію MTV VMA. Громадськості була оголошена версія, що його кохана Кайлі Дженнер і не збиралася відвідувати дану подію, проте причину фанатам називати не стали. Цей факт вже здався шанувальникам дивним, адже зазвичай вони із задоволенням позують на червоній доріжці.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт (фото: instagram.com/kyliejenner)

Після цього Тревіс зробив ще один крок, який говорить про неполадки в зірковій родині. Реп-виконавець отримав нагороду за краще хіп-хоп-відео на пісню Franchise. І у своїй промові Тревіс поспішив висловити подяку всім, крім Кайлі.

"В першу чергу я хочу подякувати Богові, мамі, Стормі... (дочка музиканта від Кайлі Дженнер, - прим. ред.), всіх дивовижних фанатів, - сказав він і додав. - Перш ніж я піду, я хочу сказати, що любов - найважливіша річ, яка у нас може бути. Поширюйте любов, і все буде добре".

В останній своїй промові він згадував Кайлі і навіть назвав її "коханою дружиною". Так що, можливо, 24-річна мільярдерка і 30-річний репер дійсно посварилися.