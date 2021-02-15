Ідеально для молодої сім'ї: принцеса Євгенія після пологів оселилася в котеджі Меган Маркл
Принцеса Євгенія, яка нещодавно вперше стала мамою, вже виписалася з пологового будинку. Молода мама з чоловіком і дитиною оселилися в котеджі, де раніше жили Меган Маркл і принц Гаррі.
9-го лютого 30-річна принцеса Євгенія народила своєму чоловікові, 34-річному Джеку Бруксбенку, сина. Онука Єлизавети II поспішила повідомити про це на своїй сторінці в мережі Instagram, виклавши зворушливе фото.
За повідомленнями західних ЗМІ, мама і її дитина почувають себе відмінно. А тому вони недовго пробули в госпіталі Портленд, відразу попрямувавши у свій новий будинок. А саме - котедж Фрогмор-хаус, заміську резиденцію членів королівської сесьми, де після весілля жили Меган Маркл і принц Гаррі.
Пара рада оселитися в комфортному будинку (фото: instagram.com/princesseugenie)
Цей будинок - ідеальне місце для молодої сім'ї. Всього в декількох кілометрах знаходиться Віндзорський замок. А поруч - будинок, де живуть батьки Євгенії, Сара Фергюсон і принц Ендрю. Так що бабуся і дідусь явно будуть відвідувати онука і допомагати молодій мамі.
В цьому особняку все облаштовано для комфортного проживання з дитиною. В будинку є 10 спалень, декілька дитячих кімнат, тренажерний зал, на території є величезний садок, а також озеро.
До речі, дім, як і раніше, вважається резиденцією герцогів Сассекських у Великобританії. Але вони раді відчинити свої двері для молодої сім'ї. Раніше ходили чутки, що пара вже давно влаштувалася в котеджі, але пізніше стало відомо, що Євгенія з чоловіком повернулися до Кенсінгтонського палацу.
Раніше ми писали, що син принцеси Євгенії не отримає жодного титулу. Але сама молода мама невимовно рада цьому.