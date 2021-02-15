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Ідеально для молодої сім'ї: принцеса Євгенія після пологів оселилася в котеджі Меган Маркл

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 15 лютого 2021 17:33
Ідеально для молодої сім'ї: принцеса Євгенія після пологів оселилася в котеджі Меган Маркл Принцеса Євгенія з чоловіком (фото: instagram.com/kungahuset)
Автор: Lite

Принцеса Євгенія, яка нещодавно вперше стала мамою, вже виписалася з пологового будинку. Молода мама з чоловіком і дитиною оселилися в котеджі, де раніше жили Меган Маркл і принц Гаррі.

9-го лютого 30-річна принцеса Євгенія народила своєму чоловікові, 34-річному Джеку Бруксбенку, сина. Онука Єлизавети II поспішила повідомити про це на своїй сторінці в мережі Instagram, виклавши зворушливе фото.

За повідомленнями західних ЗМІ, мама і її дитина почувають себе відмінно. А тому вони недовго пробули в госпіталі Портленд, відразу попрямувавши у свій новий будинок. А саме - котедж Фрогмор-хаус, заміську резиденцію членів королівської сесьми, де після весілля жили Меган Маркл і принц Гаррі.

Ідеально для молодої сім'ї: принцеса Євгенія після пологів оселилася в котеджі Меган МарклПара рада оселитися в комфортному будинку (фото: instagram.com/princesseugenie)

Цей будинок - ідеальне місце для молодої сім'ї. Всього в декількох кілометрах знаходиться Віндзорський замок. А поруч - будинок, де живуть батьки Євгенії, Сара Фергюсон і принц Ендрю. Так що бабуся і дідусь явно будуть відвідувати онука і допомагати молодій мамі.

В цьому особняку все облаштовано для комфортного проживання з дитиною. В будинку є 10 спалень, декілька дитячих кімнат, тренажерний зал, на території є величезний садок, а також озеро.

До речі, дім, як і раніше, вважається резиденцією герцогів Сассекських у Великобританії. Але вони раді відчинити свої двері для молодої сім'ї. Раніше ходили чутки, що пара вже давно влаштувалася в котеджі, але пізніше стало відомо, що Євгенія з чоловіком повернулися до Кенсінгтонського палацу.

Раніше ми писали, що син принцеси Євгенії не отримає жодного титулу. Але сама молода мама невимовно рада цьому.

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