Ідеальне тіло: Санта Дімопулос вразила шикарною фігурою в бікіні
Українська співачка Санта Дімопулос після яскравого сімейного відпочинку на Лазурному узбережжі з чоловіком Ігорем Кучеренко, їх дочкою Софією і старшим сином Даніелем вирушила ще потусити на грецький острів Міконос. Зірка поділилася пляжним знімком і вразила ідеальним тілом в бікіні.
Гарячий кадр Санта опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Артистка позувала на піску на тлі моря в бікіні коралового кольору без бретелей. Жаркий лук доповнюють темні окуляри і розпущене волосся.
Дімопулос прийняла ефектну позу, яка демонструє її струнке спортивне тіло у всій красі - не дарма співачка багато часу присвячує спорту.
Санта Дімопулос показала струнку фігуру в бікіні (фото: instagram.com/santadimopulos)
"Прийми позу", - підписала жаркий знімок Санта.
Підписники знаменитості почали обсипати її компліментами, захоплюючись розкішною фігурою мами двох дітей.
- Ти чудова
- Ідеальне тіло
- Вау! Дуже красиво
- Ви шикарно виглядаєте!!!
- Розкішна
- Фігурно!
- Красуня!
- Еталон
- Сексі лейді
- Добрий вечір, Санта! У вас просто приголомшлива фігура. Фото супер
- Мрія, а не фігура! обожнюю!
- Який неймовірний прес
- Ти ідеальна
Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос зачарувала яскравим фото на відпочинку з дітьми і поскаржилася, що вони занадто швидко ростуть.