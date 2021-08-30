В ідеальній формі: 46-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою

Єва Лонгорія - велика любителька спорту та активного способу життя. 46-річна актриса займається при будь-якому зручному випадку. І результат просто приголомшує її фанатів.

Єва демонструє фото зі спортзалу, куди вирушила в минулі вихідні. Вона одягла облягаючий костюм: топ і легінси з сріблястого матеріалу, які доповнила білими кедами і рукавичками. Зірка позує на тлі батута: завдяки йому Єва робить тренуваннями більш різносторонніми і веселими. До того ж, на її думку, нічого так не зміцнює м'язи, як стрибки і вправи за допомогою цього пристосування.

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Фігура Лонгорії виглядає просто чудово: залізний прес, пружні груди і стегна, підтягнуті руки і стрункі ноги... Дивлячись на зірку, фанати миттєво переймаються мотивацією до регулярних занять. Цього разу Єва запостила фото в сторіз, так то вони не змогли залишити їй коментарі. Але напевно засипали палаючими реакціями.

До слова, у своєму блозі Єва показала, що привчає до спорту і свого сина Санті. Малюк із задоволенням гойдається на підвісних спорядженнях для розтяжки.