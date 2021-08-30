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В ідеальній формі: 46-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою

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Понеділок 30 серпня 2021 19:19
В ідеальній формі: 46-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігурою Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія - велика любителька спорту та активного способу життя. 46-річна актриса займається при будь-якому зручному випадку. І результат просто приголомшує її фанатів.

Нове фото з тренування зірка показала у своєму блозі мережі Instagram.

Єва демонструє фото зі спортзалу, куди вирушила в минулі вихідні. Вона одягла облягаючий костюм: топ і легінси з сріблястого матеріалу, які доповнила білими кедами і рукавичками. Зірка позує на тлі батута: завдяки йому Єва робить тренуваннями більш різносторонніми і веселими. До того ж, на її думку, нічого так не зміцнює м'язи, як стрибки і вправи за допомогою цього пристосування.

В ідеальній формі: 46-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігуроюВ ідеальній формі: 46-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігуроюВ ідеальній формі: 46-річна Єва Лонгорія захопила спортивною фігуроюЄва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Фігура Лонгорії виглядає просто чудово: залізний прес, пружні груди і стегна, підтягнуті руки і стрункі ноги... Дивлячись на зірку, фанати миттєво переймаються мотивацією до регулярних занять. Цього разу Єва запостила фото в сторіз, так то вони не змогли залишити їй коментарі. Але напевно засипали палаючими реакціями.

До слова, у своєму блозі Єва показала, що привчає до спорту і свого сина Санті. Малюк із задоволенням гойдається на підвісних спорядженнях для розтяжки.

Також нещодавно Єва Лонгоря показала фігуру в купальнику.

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