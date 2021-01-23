Йду в дитячу і краду: Лілія Ребрик в трендовый шубці зробила несподіване зізнання

Лілія Ребрик зробила старшої дочки Діани подарунок, про який та мріяла – пухнастого улюбленця по кличці Діксі з шикарним родоводу, адже песик – «дитина» собачки Насті Каменських Мімі. Дівчинка клятвено обіцяла батькам, що всі турботи про хвостатого малюка візьме на себе, і свого слова дотримала. Лілія розповіла шанувальникам про те, як змінилося життя їх дикої сімейки з появою чотириногого друга.

Ведуча влаштувала фотосет з песиком на руках прямо у дворі заміського будинку. Вона вбралася в яскраву трендову еко-шубку ніжно-рожевого і блідо-блакитного відтінків. Лілія повідомила, що вихованець виявився просто ідеальним, а від Діани вона не очікувала такого відповідального підходу, як продемонструвала дівчинка.

"Мені і поскаржитися нема на що, Діксі це не собака: це - диво! М'яка, пухнаста, дуже ніжна і дуже терпляча (ведеться на все дітей і стійко терпить це) Взагалі не розумію тепер сама себе: чого я так довго вагалася брати або не брати собаку?! Хоча насправді Діксі повністю собака Діани. Чесно, не очікувала, що дитина так буде за нею доглядати! Думала, ну тиждень, ну два, ну місяць, знаєте ж як у дітей буває! Повинна зізнатися, що здивована, але беру свої слова назад: Діана відноситься до Діксі максимально відповідально", - запевнила вона.

Лілія полюбила вихованця всією душею (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дівчинка бере активну участь у житті молодшого члена дикої сімейки: виховує собачку, водить до грумеру на стрижки, вигулює, годує, слідкує, щоб та не замерзла на вулиці, правильно одягає, витирає їй очі, вичісує, розчісує, але найголовніше, що радує ведучу, - в будинку тепер ніяких іграшок на підлозі, адже песик може ненароком щось проковтнути! Якщо раніше Діану неможливо було вблагати прибрати щось за молодшою сестрою, то тепер вона слідкує за ідеальним порядком без зайвих слів. Цей лайфхак Лілія порадила взяти на озброєння всім батьків, хто зіткнувся з подібною проблемою.

"Єдиний мінус - Діксі теж так прив'язана до Діани, що вночі, коли донька з собачкою засипають, я навшпиньках йду в дитячу і краду Діксі собі, щоб хоча б і мені з нею годинку полежати перед телевізором. Ми тепер без неї нікуди: Діксі завжди з нами: наш повноцінний п'ятий член сім'ї! Собаки - це любов, правда!" - запевнила ведуча.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала пікантне фото в одному рушник.