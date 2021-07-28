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Грайлива Гросу в бікіні заворжила пляжною романтикою з коханим: "круті і шикарні"

Новость на русском →
Середа 28 липня 2021 12:20
Грайлива Гросу в бікіні заворжила пляжною романтикою з коханим: "круті і шикарні" Аліна Гросу та Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Ольвія Агаркова

Аліна Гросу закохана і щаслива. Вона довго заперечувала романтичні стосунки з російським актором і режисером Романом Полянським, але, нарешті, парочка здалася і в усьому публічно зізналася. Так, коханий чоловік Аліни заради неї перебрався в Україну. Зараз пара проводить відпустку в сонячній Одеси.

Співачка встигла побалувати шанувальників в Instagram пляжними фото.

На знімках Аліна позує в мятном бікіні з бахромою на ліфі. Вона приховала очі за сонячними окулярами. Артистка і її обранець дуркують на камеру, показують язик і просто посилають повітряні поцілунки. Роман обійняв Аліну за талію і притягнув її до себе.

Артистка вирішила не роздумувати над підписом і опублікувала парочку емоджі, що означають повний релакс.

Грайлива Гросу в бікіні заворжила пляжною романтикою з коханим: &quot;круті і шикарні&quot;

Грайлива Гросу в бікіні заворжила пляжною романтикою з коханим: &quot;круті і шикарні&quot;

Грайлива Гросу в бікіні заворжила пляжною романтикою з коханим: &quot;круті і шикарні&quot;

Аліна Гросу і Роман Полянський відпочили на морі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Роман поспішив залишити смайли-сердечка під постом коханої, а шанувальники артистки тут же почали обговорювати романтичні знімки.

  • Ви такі класні
  • Яка ж красива пара
  • Круті і шикарні! Неперевершена пара!
  • Ви суперові
  • Як ви підходите один одному. Такі красиві
  • Шикарна пара
  • Які ви милашки. Хотілося б бачити побільше ваших спільних фоток
  • Ви такі красиві і щасливі
  • Ну дуже гармонійно виглядайте!
  • Приємно спостерігати за красивими і щасливими людьми!

У сторіс співачка опублікувала відео, на якому Роман сидить за кермом авто, в машині грає пісня артистки, а зірковий водій підспівує, знаючи репертуар коханої напам'ять.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу зізналася, за що її любить бойфренд, охарактеризувала ідеального чоловіка і розповіла про найбільший конфуз на сцені.

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Аліна Гросу
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