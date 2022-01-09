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Грайлива Каменських погралася з зав'язками купальника на спекотному фото

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Тулум, Мексика, Неділя 09 січня 2022 16:07
Грайлива Каменських погралася з зав'язками купальника на спекотному фото Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Після святкування Нового року Настя Каменських вирішила погрітися в теплих краях - разом з коханим чоловіком Потапом і кращою подругою Анною співачка полетіла в обожнювану Мексику.

Звичайно ж, артистка не упустила нагоди зробити гарячі фото в купальнику, які виклала в своєму Instagram.

34-річна зірка зробила кілька знімків на балконі їх номера, позуючи в блакитному купальнику з принтом "тай-дай" і довгими рукавами. Волосся Насті розпущене, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

На одному з фото вона грайливо пустує з зав'язками ліфа, провокаційно дивлячись в об'єктив і демонструючи похилі стегна і підтягнутий живіт.

Грайлива Каменських погралася з зав'язками купальника на спекотному фотоГрайлива Каменських погралася з зав'язками купальника на спекотному фото

Настя Каменських показала фігуру в купальнику на відпочинку в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

"У моєму природному середовищі існування", - підписала кадри Каменських англійською мовою.

Фолловери не пройшли повз і залишили свої коментарі під пікантними фото Насті.

  • Шикарна
  • Настя красуня
  • Моя любов. Моя ніжність. Моя пристрасть
  • Кайфова
  • Чіка бамбоні тропіканочка NK
  • Прекрасна
  • Просто немає слів
  • Красива фігура
  • Класно виглядаєш
  • Тітці цього року 35, а вона все в трусах фоткається

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала, як збиралася у відпустку, і похвалилася своєю гардеробною.

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Настя Каменських
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