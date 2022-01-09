Грайлива Каменських погралася з зав'язками купальника на спекотному фото

Після святкування Нового року Настя Каменських вирішила погрітися в теплих краях - разом з коханим чоловіком Потапом і кращою подругою Анною співачка полетіла в обожнювану Мексику.

Звичайно ж, артистка не упустила нагоди зробити гарячі фото в купальнику, які виклала в своєму Instagram .

34-річна зірка зробила кілька знімків на балконі їх номера, позуючи в блакитному купальнику з принтом "тай-дай" і довгими рукавами. Волосся Насті розпущене, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

На одному з фото вона грайливо пустує з зав'язками ліфа, провокаційно дивлячись в об'єктив і демонструючи похилі стегна і підтягнутий живіт.

Настя Каменських показала фігуру в купальнику на відпочинку в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

"У моєму природному середовищі існування", - підписала кадри Каменських англійською мовою.

Фолловери не пройшли повз і залишили свої коментарі під пікантними фото Насті.