Грайлива Каменських з Потапом на пляжі нарвалася на критику в мережі: " вже занадто солодко"
Настя Каменських і Потап вирішили залишити позаду Київ з повсякденними турботами і відправитися на курорт. Куди саме - парочка мовчить, але, швидше за все, вони вибрали Туреччину. Співачка днями скаржилася на погане самопочуття через спеку, а зараз в своє задоволення ніжитися на пляжы на морському березі і публікує розслаблены кадри.
Зірка показала в Instagram, як релаксує разом з Потапом.
Репер не втримався від сезонного ласощів - соковитого кавуна, а Настя сфотографувала себе в улюбленому "хижому" купальнику на шезлозі. Співачка грайливо висунула язик і позує на камеру.
"Ну що може бути краще, ніж коханий з кавуном", - поцікавилася Настя.
У коментарях шанувальники пари почали мліти від ідилії закоханих на відпочинку.
Настя і Потап показали Пляжний релакс (фото: instagram.com/kamenskux)
- Дуже красиві фото виходять, коли фоткаються двоє закоханих людей
- Красунчики
- Фото клас
- Класна пара
- Супер
- Настенька, красуня
- Настьона тільки краще стає
- Дуже красиве фото. Літнє. Сімейнє
- Шикарая пара
- Солодка парочка
Не обійшлося і без критичеких висловлювань - багато коментаторів зробили Насті зауваження.
- Ти завжди показуєш язика
- Язик, язик, скрізь язик
- Навіщо язика показувати? Звикла, вже.. Суцільне, самозамилування ... Прямо, ну дуже, солодкаво вже
- Чому ви завжди так язика показуєте?
- Навіщо язик стирчить! Негарно!
Настя Каменських і Потап вирушили на морський курорт (фото: instagram.com/kamenskux)
У "сторіс" вона показала селфі в бікіні. Співачка сидить по-турецьки і посилає в камеру повітряний поцілунок.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що Потап - справжній романтик.