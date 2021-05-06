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Ікона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукні

Новость на русском → США, Четвер 06 травня 2021 19:46
Ікона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукні Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Сінді Кроуфорд вирішила нагадати світові, що її канонічна краса не в'яне. Зірка зібрала свої розкішні виходи з червоних доріжок, які створював для неї Олів'є Рустен.

Публікацію вона присвятила ювілею модельєра на посаді креативного директора модного будинку, який ось уже 10 років одягає знаменитостей по всьому світу.

Сінді позує на знімках у двох вишуканих сукнях в підлогу: чорній напівпрозорій і сріблястій іскристій. На фото вона постала в супроводі самого майстра: він обожнює дружити з зірками і часто виходить з ними на червону доріжку.

Ікона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукніІкона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукніІкона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукніІкона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукніІкона краси: 55-річна Сінді Кроуфорд блищить у розкішній вечірній сукні

Сінді Кроуфорд у браннях від Олів'є Рустена (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Мої улюблені моменти @BALMAIN з нагоди 10-річного ювілею @olivier_rousteing в якості креативного директора Будинку. З любов'ю, Olivier", - написала Кроуфорд.

Образи Кроуфорд захопили фанатів, які в період пандемії відвикли від такої розкоші. "Так чудово, що не передати словами", "Все, що я можу сказати, це вау!", "Одна з багатьох речей, які мені в тобі подобаються, - це те, що ти завжди така впевнена в собі", "Я люблю тебе @cindycrawford, спасибі за те, що ти є найпрекраснішим джерелом натхнення", "Ідеальна", - не можуть нахвалитися вони.

Раніше Сінді привітала з днем народження свого коханого чоловіка, з яким вона щаслива вже багато років.

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