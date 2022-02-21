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Ілон Маск знайшов нове кохання: дівчиною мільярдера стала Наташа Бассетт

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Понеділок 21 лютого 2022 18:17
Ілон Маск знайшов нове кохання: дівчиною мільярдера стала Наташа Бассетт Пара разом вже кілька місяців (фото: колаж Lite)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всесвітньо відомий підприємець, мільярдер Ілон Маск знайшов нове кохання.

Днями пару помітили виходять з літака Маска. Як пише dailymail.co.uk, пара разом вже кілька місяців.

Ілон Маск знайшов нове кохання: дівчиною мільярдера стала Наташа БассеттНова любов Маска (фото: Getty)

Що відомо про обраницю Ілона? 27-річну дівчину звуть Наташа Бассет, вона австралійська актриса, режисер і сценарист.

Фанати пари тут же відшукали акаунти Наташі в соцмережах, але дівчина не особливо активно постить оновлення, тож селфі з мільярдером, схоже, чекати не варто.

Як відомо, до цього Ілон був одружений на канадській співачці Граймс (Клер Буше), але у вересні 2021 року стало відомо, що пара розлучилася після трьох років спільного життя.

Раніше ми писали, що Мілла Йовович вагітна четвертою дитиною.

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