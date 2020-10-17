Ілона Гвоздьова назвала своїх фаворитів на Танцях з зірками 2020: ніяких претензій

Хореограф поділилася своєю думкою про найсильніші і найслабші пари

Ілона Гвоздьова нещодавно стала мамою - 11 жовтня вона народила сина Домініка. Хореограф днями вже повернулася додому, де братика з нетерпінням чекала її старша дочка Валерія і чоловік учасниці "Танців з зірками", Іван. Так, Ілона звикла радувати підписників в Instagram своїми відеооглядами на виступи зіркових пар після ефіру найтанцювальнішого шоу країни, але з об'єктивних причин перенесла запис обговорення на кінець тижня. Так, хореограф поділилася своєю думкою щодо фаворитів шоу і розсекретила, кого вважає найбільш слабкою парою після сьомого прямого ефіру "Танців з зірками 2020".

За словами Гвоздьової, її глибоку симпатію заслужили дві технічно сильні пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов і Юлія Саніна і Дмитро Жук.

Ілона зазначила, що вокалістка The Hardkiss з партнером давно отримали її розташування.

"Ні для кого не секрет, що вони мої фаворити. І їх самба в черговий раз переконує мене, що я права. У Юлії був дуже пластичний верх, динамічна самба, красиві синхрони. Моя оцінка - 40 балів, судді поставили 38", - підсумувала Ілона.

Також вона виділила видовищний нормер Санти і Макса. "Круто, вау, дякую! Ніяких претензій. Мені сподобалось усе!" - коротко і влучно прокоментувала Ілона.

А ось Ольга Фреймут та Ілля Падзіна своїм ча-ча-ча Гвоздьову зовсім не вразили.

"Це був найслабший танець ефіру. Оля була невпевнена в собі, ні в рухах, ні в кроках. Поки Ілля навколо її крутиться – вона танцює, як тільки губиться з поля зору і вгубиться контакт – це повна дисгармонія. Поки це слабенько. Можливо, для тебе, Олю, це сто відсотків, але порівняно з іншими учасниками – це слабо", - поділилася своєю думкою Гвоздьова.

Пристрасний танець двох конкуренток – Санти Дімопулос і Надії Мейхер Ілона оцінювати не взялася.

"Пасадобль двох "кішок" я вирішила не обговорювати в ефірі, так як це не відноситься, на мій погляд, до моменту змагання в шоу. Їх танець - це просто шоу, але зате ці дві учасниці вже мають досвід виконання кількох танців за ефір", - зазначила хореограф.

Ілона проаналізувала всі танцювальні номери сьомого ефіру

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос прокоментувала свій спекотний номер на "Танцях з зірками 2020".