Ілона Гвоздьова поділилася, як прийти в себе після пологів: вправи для ніг і сідниць
Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Ілона Гвоздьова показала, як відновлюватися після пологів
Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова зовсім недавно стала мамою вдруге, у хореографа народився син, якого назвали Домінік. Тепер Ілона з радістю ділиться з матусями цінними порадами, як вести себе з дитиною і як харчуватися. Гвоздєва навіть попередила, щоб вони забули про дієти.
На цей раз у своєму мікроблозі Ілона запостила свіже відео: танцівниця і хореограф вчить матусь відновлюватися після пологів правильно. Прості вправи для ніг допоможуть швидше повернутися в форму.
"Післяпологове відновлення, вправи для ніг і сідниць.Звертаю вашу увагу на те, що:
- початковий рівень
- Вправи базові
- Без стресу для організму
- Без фанатизму
- Кількість повторень мінімальне
- Обов'язково спочатку розігрів
- Легкий стретчинг в кінці," - написала Ілона.
Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Нагадаємо, що нещодавно Ілона назвала своїх фаворитів на шоу "Танці з зірками 2020.