ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ілона Гвоздьова поділилася, як прийти в себе після пологів: вправи для ніг і сідниць

Новость на русском → Четвер 19 листопада 2020 16:09
Ілона Гвоздьова поділилася, як прийти в себе після пологів: вправи для ніг і сідниць Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Автор: Lite

Ілона Гвоздьова показала, як відновлюватися після пологів

Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова зовсім недавно стала мамою вдруге, у хореографа народився син, якого назвали Домінік. Тепер Ілона з радістю ділиться з матусями цінними порадами, як вести себе з дитиною і як харчуватися. Гвоздєва навіть попередила, щоб вони забули про дієти.

На цей раз у своєму мікроблозі Ілона запостила свіже відео: танцівниця і хореограф вчить матусь відновлюватися після пологів правильно. Прості вправи для ніг допоможуть швидше повернутися в форму.

"Післяпологове відновлення, вправи для ніг і сідниць.Звертаю вашу увагу на те, що:

  • початковий рівень
  • Вправи базові
  • Без стресу для організму
  • Без фанатизму
  • Кількість повторень мінімальне
  • Обов'язково спочатку розігрів
  • Легкий стретчинг в кінці," - написала Ілона.

Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Нагадаємо, що нещодавно Ілона назвала своїх фаворитів на шоу "Танці з зірками 2020.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Танці з зірками Танцы со звездами Илона Гвоздева
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності