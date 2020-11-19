Ілона Гвоздьова поділилася, як прийти в себе після пологів: вправи для ніг і сідниць

Ілона Гвоздьова показала, як відновлюватися після пологів

Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова зовсім недавно стала мамою вдруге, у хореографа народився син, якого назвали Домінік. Тепер Ілона з радістю ділиться з матусями цінними порадами, як вести себе з дитиною і як харчуватися. Гвоздєва навіть попередила, щоб вони забули про дієти.

На цей раз у своєму мікроблозі Ілона запостила свіже відео: танцівниця і хореограф вчить матусь відновлюватися після пологів правильно. Прості вправи для ніг допоможуть швидше повернутися в форму.

"Післяпологове відновлення, вправи для ніг і сідниць.Звертаю вашу увагу на те, що:

початковий рівень

Вправи базові

Без стресу для організму

Без фанатизму

Кількість повторень мінімальне

Обов'язково спочатку розігрів

Легкий стретчинг в кінці," - написала Ілона.

Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Нагадаємо, що нещодавно Ілона назвала своїх фаворитів на шоу "Танці з зірками 2020.